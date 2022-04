Fuoripista con snowboard, nel crepaccio: iPhone gli salva la vita

Durante un fuoripista, uno snowboarder è finito in un crepaccio. Se non fosse stato per iPhone e per quel 3% di batteria, sarebbe finita male.

iPhone ha salvato letteralmente la vita a uno snowboarder inglese. Durante un fuoripista solitario, è caduto in un profondo crepaccio, e si è salvato grazie a due elementi: i soccorsi svizzeri e una feature di iOS che tutti dovrebbero conoscere.

La storia è stata pubblicata sull’account Instagram Tim Blakey, e racconta il lieto fine di una storia che poteva finire molto, molto peggio. “Michael e il suo team mi hanno salvato la vita”, si legge nel post. “Non ho ancora la più pallida idea di come ripagare lui e i servizi di soccorso svizzeri, ma vi assicuro che ci sto lavorando. E la prima cosa da fare è aumentare la consapevolezza dell’incredibile lavoro che questi ragazzi fanno sulle montagne, e la consapevolezza in altri di non essere leggeri come sono stato io.”

“Faccio snowboard da 17 anni, e la maggior parte delle volte, passo un sacco di tempo solo e fuori pista. Mai più. A prescindere dall’esperienza che credi di avere, non è uno scherzo. L’illusione del senso di sicurezza mi ha portato a snobbare la ricerca sulle aree in cui intendevo fare snowboard […]. E l’ultimo ringraziamento va ad Apple, e alla funzione dei 5 clic per contattare i servizi di emergenza, fondamentale quando sullo schermo continua a gocciare acqua, e al fornitore di servizi per avermi dato connessione 3G, e al 3% di batteria a 5 metri sotto il ghiaccio. Il pensiero di come poteva andare a finire mi tiene ancora sveglio la notte.”

Chiamata di Emergenza su iPhone

Il riferimento dello sciatore è alla funzionalità che permette di effettuare una chiamata di emergenza premendo per 5 volte consecutive il tasto di accensione. Su Su iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 invece, basta premere simultaneamente (1 volta soltanto, come per stringere in pugno il dispositivo) il tasto laterale e quello del volume.

Su Apple Watch, la chiamata d’emergenza si attiva premendo e tenendo premuto il pulsante laterale. Per saperne di più, vi rimandiamo ai nostri approfondimenti: