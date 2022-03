F1, applicazioni e giochi per i fan della Formula 1

Con il GP del Bahrain, oggi inizia ufficialmente il Mondiale 2022 di F1. Sei un appassionato? Ecco cosa non può mancare sul tuo iPhone.

Il GP del Bahrain apre ufficialmente il Mondiale 2022 di Formula 1. La partenza è fissata per le ore 16, con la Ferrari di Charles Leclerc in prima posizione dopo aver conquistato la pole (la decima nella carriera del pilota di Monaco). A tenergli compagnia in prima fila c’è il campione del mondo Max Verstappen (scuderia Red Bull). Detto ciò, la F1 può essere seguita anche su smartphone e tablet, con aggiornamenti in tempo reale e dirette televisive. E poi ci sono i giochi, alcuni davvero ben realizzati e che quindi non possono mancare sugli iPhone e/o gli iPad dei fan dei bolidi su pista.

Applicazioni per seguire la F1 2022

Sky Go

I bolidi della F1 2022, così come la precedente, sfrecciano in diretta televisiva solo su Sky Sport. Non mancheranno le differite in chiaro su TV8, ma il rischio dello spoiler sull’esito dei GP è sempre dietro l’angolo.

Chi è abbonato Sky può gustarsi le sfrenate corse anche su smartphone e tablet. Come? Con l’applicazione Sky Go, con la quale è possibile sintonizzarsi sul canale Sky Sport F1.

NOW

Per chi non la conoscesse, NOW è la piattaforma di streaming di Sky e permette di guardare il meglio dello sport che il gigante delle telecomunicazioni offre in Italia, F1 compresa. Puoi scaricare l’app direttamente da qui.

Abbonarsi a NOW è davvero molto semplice, e soprattutto non ci sono vincoli. Funziona esattamente come Netflix e Disney+ (per fare giusto due esempi): ti abboni quando vuoi, disdici quando vuoi.

Per guardare (anche) la Formula 1 è necessario acquistare il Pass Sport, che ha un costo di 14,99 euro.

Formula 1

Si tratta dell’applicazione ufficiale della Formula 1, davvero ben realizzata. Non manca davvero nulla: le ultime notizie, analisi tecniche delle prove e delle gare, risultati in tempo reale dei Grand Prix, interviste e altro ancora.

L’unico neo è che l’app non è localizzata in italiano. Chi mastica un po’ di inglese non avrà problemi.

F1, i migliori giochi

F1 Mobile Racing

Realizzato da Electronic Arts, è il gioco ufficiale della Formula One World Champioship. È free-to-play, include tutte le scuderie e tutti i piloti della stagione, include una modalità multiplayer in tempo reale ed ha una grafica davvero incredibile.

Sviluppa e personalizza la tua auto F1 dalle fondamenta, gareggia in una delle 10 scuderie ufficiali F1, e sfida altri giocatori in giro per il mondo grazie ai duelli multiplayer. Ci sono tutti i piloti e le scuderie ufficiali, i circuiti e i piloti più bravi del mondo, come Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Fernando Alonso.

Il gioco viene aggiornato costantemente ed accoglierà a breve tutte le novità del Mondiale 2022. Scaricalo da qui.

F1 Clash – Car Racing Manager

Con F1 Clash puoi gestire la tua scuderia e gareggiare in sfide 1vs1 con piloti da tutto il mondo. È un gioco gestionale, che ti trasforma in un team manager di F1. Dai duelli giocatore-contro-giocatore ai Campionati Settimanali, fino agli eventi Grand Prix in contemporanea con le gare reali di Formula 1.

Al pari di F1 Racing Mobile, F1 Clash include circuiti, squadre e piloti ufficiali della Formula One World Championship, tra cui Verstappen, Hamilton e Ricciardo.

Vuoi provarlo? Scaricalo da App Store.

© Hutch Games Ltd

Real Racing 3

Ancora Electronic Arts. Questo titolo viene descritto come “l’esperienza di corse definitiva”, ed include anche la Formula 1.