L’Eurovision Song Contest 2022 di Torino si terrà a maggio. Ecco le date ufficiali come guardarlo in Streaming su iPhone e iPad.

Eurovision Song Contest 2022, l’attesissimo concorso canoro europeo, aprirà i battenti il 10 maggio e terminerà il 14. Con la conduzione di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, includerà due semifinali, rispettivamente il 10 e il 12 maggio, più l’appuntamento per la finale del 14 maggio, in cui verrà decretato il vincitore dell’edizione di quest’anno. Ecco come seguire in streaming l’evento su iPhone e iPad.

L’edizione 2022 si terrà in Italia, e precisamente a Torino, per via della vittoria dei Måneskin a Rotterdam l’anno scorso. La buona notizia è che, anche stavolta, l’Eurovision Song Contest 2022 verrà trasmesso in chiaro in tutti i paesi del Vecchio Continente, incluso il nostro. Qui da noi semifinali e finale andranno in diretta su Rai 1, Rai 4 (canale 21 del Digitale Terrestre) e sulla piattaforma TivùSat (canale 110), oltreché on demand su Rai Play.

Cantanti & Brani

A rappresentare l’Italia, ci saranno Blanco e Mahmood con una nuova versione di “Brividi”, la canzone che ha vinto al Festival di Sanremo 2022. Costituirà una variazione sul tema di soli 3 minuti, in ossequio alle regole dell’Eurovision. Qui di seguito, ecco i cantanti in gara e i brani che porteranno, divisi per serata:

Semifinale 10 maggio (votano Francia e Italia):

Albania: Ronela Hajati con il brano ‘Sekret’

Lettonia: Citi Zeni con ‘Eat Your Salad’

Lituania: Monika Liu con ‘Sentimentai’

Svizzera: Marius Bear con ‘Boys Do Cry

Slovenia: LPS con ‘Disko’

Ucraina: Kalush Orchestra con ‘Stefania’

Bulgaria: ‘Intelligent Music Project’ con ‘Intention’

Paesi Bassi: S10 con ‘De diepte’

Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’

Portogallo: Maro con ‘Saudade, Saudade’

Croazia: Mia Dimsic con ‘Guilty Pleasure’

Danimarca: Reddi con ‘The Show’

Austria: Lum!X feat. Pia Maria con ‘Halo’

Islanda: Systur con ‘Meo haekkandi sól’

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die Together’

Norvegia: Subwoolfer con ‘Give That Wolf a banana’

Armenia: Rosa Linn con ‘Snap’

Semifinale 12 maggio (votano UK, Spagna e Germania):

Finlandia: The Rasmus con il brano ‘Jezebel’

Israele: Michael Ben David con ‘I.M’

Serbia: Konstrakta con ‘In corpore sano’

Azerbaijan: Nadir Rustaemli con ‘Fade To Black’

Georgia: Circus Mircus con ‘Lock Me In’

Malta: Emma Muscat con ‘I Am What I Am’

San Marino: Achille Lauro con ‘Stripper’

Australia: Sheldon Riley con ‘Not The Same’

Cipro: Andromache con ‘Ela’

Irlanda: Brooke Scullion con ‘That’s Rich’

Macedonia del Nord con Andrea con ‘Circles’

Estonia: Stefan con ‘Hope’

Romania: WRS con ‘Llamame’

Polonia: Ochman con ‘River’

Montenegro: Vladana con ‘Breathe’

Belgio: Jérémie Makiese con ‘Miss You’

Svezia: Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’

Repubblica Ceca: We Are Domi con ‘Lights Off’

Seguire la Diretta su iPhone e iPad

Il modo più semplice di seguire la diretta è scaricare e installare su iPhone e iPad l’app RaiPlay, gratuitamente disponibile su questa pagina dell’App Store.

Dopodiché, basta fare clic su questo link per aprire direttamente la pagina dell’Eurovision Song Contest 2022 nell’app e premere Play.

Guardare Eurovision 2022 dall’Estero

Se vi trovate fuori dai confini patri, l’app RaiPlay potrebbe bloccarvi l’accesso. In questo caso, dovrete ricorrere ad una VPN che modificherà il vostro indirizzo Internet, eludendo così il blocco geografico. Il consiglio è di usare una VPN solida e di qualità, capace di garantire il flusso costante di dati necessario per visualizzare lo streaming video.

NordVPN propone una prova di 30 giorni e può essere utilizzata su diversi dispositivi diversi contemporaneamente, inclusa la Smart TV, la Fire TV Stick, il PC, il Mac, l’iPhone e iPad, e gli smartphone e tablet Android.

→ Clicca qui per conoscere NordVPN (Sconto del 68% con il piano biennale)