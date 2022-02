Donald Trump lancia Truth su App Store

Lunedì 21 febbraio 2022, su App Store è disponibile Truth, la nuova piattaforma social dell’ex presidente USA Donald Trump.

È ufficiale. Da oggi Truth Social, l’app di social dell’ex presidente USA Donald Trump, sbarca ufficialmente sull’App Store a stelle e strisce.

L’inizio della distribuzione sullo store software di Apple era stata comunicata agli utenti sin dalla versione Beta che ha preceduto il lancio ufficiale. E una conferma era giunta anche da Devin Nunes, l’ex deputato Repubblicano vicino a Trump che oggi si occupa della Trump Media and Technology Group (TMTG), la società di Trump che ha messo a punto la nuova piattaforma.

Sebbene l’app sia scaricabile, è ancora incompleta: nuove feature verranno aggiunte un po’ alla volta fino alla piena operatività prevista per marzo; in ogni caso, solo gli utenti iscritti all’App Store statunitense possono provarla.

“Cosa rende Truth Social diverso?” si legge nella descrizione. “Siamo una piattaforma social media che è libera dalla discriminazione politica. Unisciti a noi e condividi, comunica e divertiti! Segui la Verità!”

“Prendilo come un gigantesco evento all’aperto in occasione del matrimonio del tuo migliore amico. Chi ci sarà? La combinazione di tante famiglie da tutti gli Stati Uniti, e del mondo. Zio Jim da Atlanta è un fiero libertario. Zia Kellie dal Texas è una fedele conservatrice. Tuo cugino John dalla California è un liberale convinto. E indovina? Stanno tutti insieme e si divertono un mondo e condividono i loro diversi punti di vista sul mondo. Anche se non sempre sono d’accordo gli uni con gli altri, noi accogliamo queste opinioni diverse per la robusta conversazione che creano.”

Con Profilo personale, Truth Feed (Flusso di Truth ma anche “Flusso di Verità”), Ricerca e Notifiche. Truth Social è gratuitamente disponibile su questa pagina di App Store.