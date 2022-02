Designer Tesla: “Apple non ha più niente che tenga col fiato sospeso”

Franz von Holzhausen, capo designer di Tesla, non usa mezzi termini. “Apple non più niente che ci tiene col fiato sospeso.”

In una recente intervista, il responsabile del design di Tesla Franz von Holzhausen si è sbottonato su Apple, lanciando commenti che pesano come macigni. A suo giudizio, Cupertino avrebbe perso lo spirito innovativo e la propensione per il design d’avanguardia: “non ha più niente che tenga col fiato sospeso.”

La domanda che ha innescato l’impietoso pistolotto riguardava le altre aziende che von Holzhausen segue per trarre ispirazione. E manco a dirlo, il primo brand menzionato è stato Apple; il che è significativo considerato che presto o tardi Apple e Tesla potrebbero diventare dirette concorrenti.

Apple Watch, a suo dire, è un prodotto un po’ inutile, e diventa l’emblema del primo classe seduto sui suoi allori:

“In verità, e mi pesa dirlo, proprio ora indosso un Apple Watch, ma solo per via della parte fitness. Altrimenti, non troverei granché senso in questo affare, ma va bene così. La parte triste riguardo i prodotti Apple in questo momenti è un’altra: è come se non ci fosse più nulla che tenga col fiato sospeso. Mi sembra una continua reiterazione. È solo un leggero miglioramento della stessa cosa; per cui, dal punto di vista dell’ispirazione, è stato difficile essere super motivati da quello che stanno facendo.”

Non è la prima volta che i papaveri di Tesla prendono di mira Cupertino. In tempi recenti, lo stesso Elon Musk aveva parlato dell’ecosistema Apple come di un “giardino trincerato” e dell’App Store come di una “tassa globale di fatto.” Senza contare le frecciatine per l’uso del cobalto -che pone questioni morale oltre che ambientali- nelle batterie di iPhone, MacBook Air e MacBook Pro.

D’altro canto, si tratta di due aziende votate per core-business al futuro e all’innovazione, e con due agende in parte sovrapponibili; la punzecchiatura, dunque, è inevitabile. Soprattutto se consideriamo il progetto Titan, l’auto a guida autonoma in corso di sviluppo a Cupertino. E che presto potrebbe trasformare le due società in due agguerriti competitor.