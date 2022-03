Vuoi acquistare un iPhone su Amazon e vuoi pagarlo a rate? Qui c’è tutto quello che devi sapere sul servizio offerto dal gigante di Seattle.

Su Amazon ti sarà sicuramente capitato, dando un’occhiata alla scheda di un prodotto, di notare un metodo di pagamento diverso da quello in un’unica soluzione. Ormai da qualche anno il sito del gigante dell’e-commerce mette a disposizione dei suoi utenti anche il pagamento in rate mensili, con vantaggi non indifferenti e su cui vale la pena approfondire. E se ti stai ponendo quella precisa domanda, la risposta è “sì”: su Amazon è possibile acquistare iPhone a rate (ma anche altri prodotti dell’azienda californiana, come iPad).

Rate Amazon: no, non è un finanziamento

Il servizio di dilazionamento del pagamento proposto da Amazon è qualcosa di abbastanza raro (non unico, PayPal e Klarna offrono qualcosa di simile), e questo perché – a differenza di tante altre soluzioni disponibili su Apple Store e altri store di note catene – non si tratta di una finanziaria. Siamo davvero distanti da questo concetto. L’utente che sceglie il pagamento a rate su Amazon non deve firmare documenti o fornire la propria busta paga.

Busta paga né finanziamento, ma allora di cosa parliamo? Alla base del pagamento a rate di Amazon vi è una banale ripartizione della somma totale in più mesi (gli esempi più comuni sono 5 e 12). Il tutto viene gestito dal colosso di Seattle, l’utente non deve fare altro che cliccare su “[tot] rate mensili di Amazon da“. Così facendo, la spesa viene automaticamente suddivisa in quote uguali tra loro, con un addebito ogni 30 giorni.

© Amazon / Apple

Non ci sono interessi e commissioni nascoste. Ah, sono accettate anche le carte prepagate (cosa per nulla scontata). Una marea di vantaggi, non ci sono dubbi.

C’è qualche errore?

Il pagamento a rate Amazon non è disponibile per tutti i prodotti. Se non lo vedi, non è un errore dello store digitale, inutile ricaricare continuamente la pagina.

Restando in casa Apple, ti mostro l’esempio della Magic Keyboard con Touch ID, per i Mac con chip made-in-Cupertino. Il suo costo è di 143,99 euro e un dilazionamento potrebbe fare comodo a molti, però – come puoi vedere – è selezionabile solo il pagamento in unica soluzione.

© Amazon / Apple

A rate con Cofidis

Sotto al prezzo di un articolo si legge spesso una dicitura in rosso che recita “Acquista subito e paga a rate con Cofidis al check-out”. È una alternativa al servizio di rateizzazione di Amazon? Più o meno.

Dalla pagina di supporto si apprende che Cofidis è una società finanziaria che offre, per Amazon, il servizio CreditLine, una linea di credito che ti permette di effettuare acquisti per un importo totale da 100 euro a 1.500 euro. Il pagamento può essere dilazionato fino ad un massimo di 24 mesi.

Durante il processo di acquisto bisogna selezionare CreditLine come metodo di pagamento. Poi bisogna richiedere l’apertura di credito online CreditLine (con documento d’identità, tessera sanitaria e IBAN) e attendere l’approvazione da Cofidis.

Insomma, questo metodo si traduce in qualche passaggio in più (con una società finanziaria).

iPhone a rate su Amazon: un esempio pratico

Di seguito ti propongo l’esempio di iPhone 13 Pro Max da 128GB e nella colorazione Verde Alpino. Non è lo smartphone che cerchi? Non importa, la procedura è la stessa per tutti i prodotti per cui è disponibile la rateizzazione Amazon.

👉Acquista iPhone 13 Pro Max 128GB Verde Alpino a 1.249 euro 1.289 euro 👈

Recati nella pagina del prodotto che vuoi acquistare a rate e dai un’occhiata alla parte destra dello schermo. Nella sezione che include i due pulsanti magici “Aggiungi al carrello” e “Acquista ora” dovresti notare le due diverse modalità di pagamento.

© Amazon / Apple

“Pagamento in unica soluzione” è quella spuntata di default, ma a te interessa l’altra. Per il dilazionamento seleziona “5 rate mensili di Amazon da: 249,80 €/mese” (l’esempio riguarda iPhone 13 Pro Max 128GB Verde Alpino, ti ricordo) e poi su “Aggiungi al carrello”.

© Amazon / Apple

Ecco fatto, ora non devi fare altro che procedere l’acquisto come avrai fatto altre centinaia di volte. Non devi preoccuparti di nulla: ogni 30 giorni ci sarà un addebito della somma indicata, in questo caso 249,80 euro, sul metodo di pagamento scelto.

Avviene tutto in automatico, tu non devi fare altro che aspettare il corriere.