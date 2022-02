Una soluzione per portare in vita Mac e PC più datati è offerta da Google: il nuovo Chrome OS Flex è già disponibile (ed è gratuito).

Quando si parla di sistemi operativi per laptop e desktop, il primo nome che viene in mente non è di certo Chrome OS. La proposta open source di Google è preinstallata principalmente sui Chromebook e, essendo meno versatile di Windows e macOS, viene scarsamente presa in considerazione. In futuro però forse lo sentiremo nominare più spesso.

Big G ha annunciato un nuova versione del suo sistema operativo basato sul noto browser web, ovvero Chrome OS Flex. È una “veste” inedita pensata principalmente per le aziende e le scuole e può essere installata sia su PC che Mac. Stando al post di Google, l’installazione viene portata a termine nel giro di “pochi minuti”.

Chrome OS Flex è un modo gratuito e sostenibile per modernizzare i dispositivi di cui sei in possesso. […] Scopri cosa ha da offrire un sistema operativo cloud-first.

Il look di Flex è identico a quello di Chrome OS sui Chromebook, e infatti le due versioni condividono lo stesso codice di base. Il funzionamento di alcune feature potrebbe tuttavia dipendere dalle specifiche della macchina. Ad esempio, Google Assistant in modalità “always-on” e la sincronizzazione con uno smartphone Android non sono funzionalità assicurate.

Installare Chrome OS Flex

È già possibile installare Flex sul proprio dispositivo, nonostante sia in fase di accesso anticipato. Ciò significa che il sistema operativo potrebbe essere instabile e presentare bug.

Per questo motivo, il consiglio è di procedere con cautela e di pensarci bene prima di procedere con l’installazione (MelaBlog non si assume alcuna responsabilità in caso di problemi).

Installa Flex sui tuoi PC e Mac per renderli sicuri, per far sì che si avviino velocemente, non rallentino nel tempo, si aggiornino automaticamente in background e possano essere gestiti dal cloud.

Per provare Chrome OS Flex basta recarsi su questo sito, cliccare sul pulsante “Try Chrome OS Flex” e seguire le indicazioni fornite da Google.