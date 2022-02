La Carta Giovani Nazionale è gratuita ed è accessibile unicamente tramite l’app IO per iOS (e Android): scopri i partner.

C’è una interessante novità per tutto coloro che risiedono in Italia e hanno tra i 18 e i 35 anni. Promossa dal Dipartimento per Politiche Giovanili e il Servizio Civile è la Carta Giovani Nazionale, parte dell’iniziativa GIOVANI2030. Si tratta di uno strumento digital che “consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità”.

La Carta Giovani Nazionale la si può richiedere unicamente attraverso l’applicazione IO, disponibile gratuitamente su iOS e Android. La procedura è composta da pochi passaggi e richiede l’autenticazione con SPID o CIE.

Per ottenere la carta e scoprire tutte le offerte dei partner (che aumentano settimana dopo settimana) basta recarsi nella sezione Portafoglio della sopracitata applicazione per smartphone.

Le agevolazioni sono diverse e abbracciano svariati settori. Ci sono promozioni di Enel Energia, Fastweb, Feltrinelli, AirBnb, FlixBus, AutoGrill, Italo, Zoomarine e di tante altri enti sparsi sul territorio che promuovono la cultura e la formazione. L’elenco delle società che collaborano è abbastanza lungo, vi invitiamo dunque a consultare l’app o il sito per saperne di più.

I partner di Carta Giovani Nazionale sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni e i brand internazionali che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa.

La Carta Giovani Nazionale è totalmente gratuita. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, potete seguire i canali social dell’iniziativa (Instagram, Facebook, LinkedIn).