Black Friday, iPad 10,2″ 2021 in sconto con disponibilità immediata

Alcuni modelli di iPad 10,2″ tornano disponibili e sono pure scontati. Ma ci sono pochi pezzi, occorre far presto.

Il problema di questo Black Friday è che gli sconti sui prodotti Apple sono pochi (ci sono le Magic Keyboard per iPad, il Magic Mouse 2, Magic Keyboard con Touch ID, alcuni Mac e Apple Watch), e quei pochi che ci sono hanno consegna molto dilatata nel tempo anche su Apple Store. Per fortuna, su Amazon sono tornati disponibili alcuni modelli di iPad con disponibilità immediata e perfino prezzo scontato. Per i quali vale, ovviamente, anche l’acquisto a rate senza busta paga né finanziamento.

I tablet in offerta hanno le seguenti caratteristiche:

Display Retina da 10,2″ con True Tone

Chip A13 Bionic con Neural Engine

Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica

Fino a 256GB di archiviazione

Altoparlanti stereo

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Wi-Fi 802.11ac

iPad In Sconto

Gli iPad con disponibilità immediata e acquisto anche a rate. Sono prodotti eccellenti per la scuola, come sostituto del PC, ma anche per lavoro, studio e l’intrattenimento.

Rateo Amazon: Come Funziona

La procedura di rateizzazione Amazon è incredibilmente semplice e veloce, rispetto a qualunque altra proposte del mercato. Permette di ripartire l’addebito in 5 comode rate mensili, al posto di un addebito unico. E, a differenza di finanziarie e banche, non richiede firme, timbri o tempi di attesa, né interessi o altri tipi di oneri finanziari. È semplicemente un addebito Amazon, ma spalmato su 5 mesi. Tutto qua. L’importante è ricordarsi di spuntare la voce “5 rate mensili” al momento dell’acquisto.

La fregatura è che non tutti i clienti possono accedere a questa opzione di pagamento, e Amazon si riserva il diritto di concederla o negarla a propria discrezione. Tra l’altro, la rateizzazione a tasso zero è disponibile solo su determinati prodotti e non sull’intero catalogo.

I requisiti noti per rientrare nel rateo a tasso zero di Amazon sono i seguenti:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Una volta attivata la rateizzazione, tuttavia, potete passare ad una prepagata o PostePay. L’importante è che nel vostro account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata).

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali attivi contemporaneamente; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, tuttavia, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere, anche per il prodotto meno costoso, e potrete sfruttare un nuovo slot di rateizzazione.

Hai la P. IVA?

Chi possiede un’azienda o è un libero professionista in regime di partita IVA ha a disposizione un canale speciale, Amazon Business, un portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

