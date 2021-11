Black Friday 2021: Apple Watch Series 3 da 179€

È ancora un eccellente smartwatch, ma costa molto meno delle controparti più recenti. Ecco le migliori offerte su Apple Watch Series 3.

Sebbene attualmente la versione di punta di Apple Watch sia il Series 7, quest’ultimo viene commercializzato a prezzi non proprio popolari. Ecco perché l’entry level attualmente in vendita è Apple Watch Series 3. Costa molto meno e grossomodo permette di fare le stesse identiche cose: richieste a Siri, allenamenti, ascolto musicale, verifica delle mappe e controllo della domotica. Il display è un po’ meno ampio e non è sempre acceso, e manca l’ECG, ma costa pure 450 Euro in meno, buttale via. Ecco quindi le migliori offerte che il mercato abbia da offrire.

Offerte Apple Watch di Oggi