Apple Magic Keyboard, minimo storico su Amazon

La Magic Keyboard Apple per iPad Pro è al minimo storico su Amazon grazie all’Offerta del Giorno. Si tratta di un’occasione unica per rendere davvero completo il proprio tablet, ma occorre far presto perché la promo scade tra poche ore.

“La Magic Keyboard è l’anima gemella di iPad Pro” dice Apple. Leggera e robusta, “è comodissima per scrivere, ha un trackpad che ti farà scoprire modi tutti nuovi di lavorare con iPadOS, include una porta USB‐C per la ricarica, ha tasti retroilluminati, e protegge l’iPad su entrambi i lati.” In effetti, permette di trasformare quasi il tablet di Cupertino in un portatile vero e proprio. O per lo meno a qualcosa che ci si avvicina molto.

Le sue feature principali sono:

Digitazione Comoda: Tasti retroilluminati, con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm, per digitare in modo preciso e silenzioso. Trackpad integrato: Supporta i gesti Multi-Touch, e permette di controllare il nuovo cursore in iPadOS. Design a inclinazione libera: Basta un tocco per trovare l’angolazione desiderata, per una visione sempre ottimale. Protezione fronte‑retro: Basta chiudere la cover, e diventa anche una custodia che protegge iPad quando siete in giro.



Il modello in super offerta riguarda iPad e iPad Pro 12,9″ di 3a e 4a generazione in colore nero. Dunque non va bene per gli iPad Pro di 5ª generazione (che può essere acquistato qui). Il prezzo si intende con disponibilità immediata e include la spedizione in 24 ore o meno per la maggior parte delle città italiane.

