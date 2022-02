Aziende più ammirate al mondo Fortune, Apple in cima da 15 anni

Nella classifica annuale delle “Aziende più Ammirate al mondo” Apple è di nuovo al primo posto. Per il 15esimo anno di fila.

Esattamente come negli anni passati, Apple è in pole position in tutti i settori dell’industria, incluso -ma non esclusivamente- il ramo della tecnologia. Tant’è che, oltre al primo posto nella classifica “All stars” è in vetta -da oltre 12 anni, in questo caso- pure nella classifica dei principali prodotti di computer.

Ecco dunque la top 10 delle “Aziende più Ammirate al Mondo” 2022:

Apple Amazon Microsoft Pfizer Walt Disney Berkshire Hathaway Alphabet Starbucks Netflix JPMorgan Chase

“Esattamente come domina la nostra economia” scrive Fortune, “Big Tech ora domina il ranking annuale di Fortune della reputazione corporate. Per il terzo anno di fila, Apple, Amazon e Microsoft siedono in prima, seconda e terza posizione rispettivamente, in base ai nostri sondaggi su oltre 3.700 dirigenti corporate, direttori e analisti. È il 15esimo anno di fila che Apple occupa il primo posto, un incoronamento adeguato per la società di maggior valore al mondo. Mentre una pandemia mondiale insiste per il terzo anno, le società in prima linea nella battaglia sanitaria hanno guadagnato nuovi allori. Pfizer, co-sviluppatore di uno dei vaccini COVID-19 più efficaci, è stata valutata al numero 4, comparendo così per la prima volta in 16 anni nella lista All Stars. E Danaher, in 37esima posizione, i cui test COVID […] costituiscono strumenti indispensabile nella lotta al nuovo coronavirus, ha fatto il suo debutto nella top 50.”

La classifica Fortuna mostra “la tenuta di ogni azienda tra i leader della propria industria, quelli con cui compete ogni giorno” si legge nel comunicato stampa. “Per cui, mentre il regno quindicennale di Apple nella lista All Stars è davvero notevole, […], la sua compresenza anche alla prima posizione del raking dell’industria dei computer per 12 anno dei 13 passati, suggerisce che abbia fatto un’ottima impressione su un audience perfino più ampio.”