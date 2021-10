Apple Watch Series 7: 3 cose da sapere prima dell’acquisto

Prima di procedere con l’acquisto di Apple Watch Series 7, ecco 3 cose che forse vorreste (o dovreste) sapere.

Ora che le vendite di Apple Watch Series 7 sono ufficialmente aperte, emergono dettagli molto interessanti che tutti i potenziali acquirenti dovrebbero conoscere prima di mettere mano al portafogli. Ecco 3 cosette che dovreste sapere prima dell’acquisto.

Spessore Cassa

Contrariamente a quanto vaticinavano i rumors, Apple Watch Series 7 ha grossomodo lo stesso spessore del suo predecessore. Le nuove misure delle casse sono 41mm e 45mm, cioè 1mm in più rispetto alle opzioni da 40mm e 44mm cui eravamo abituati finora; ma la maggiore qualità produttiva rende le dimensioni grossomodo simili, tant’è che a livello funzionale i nuovi modelli continuano a essere compatibili coi vecchi (tradotto in soldoni: i vecchi cinturini vanno ancora bene).

Scorte Agli Sgoccioli

Molte versioni di Apple Watch Series 7 sono già non disponibili o hanno tempi di attesa superiori a un mese, sia in alluminio che in acciaio inossidabile.

Il problema è che Apple non ha fornito molte indicazioni sui nuovi modelli fino al momento dell’apertura dei pre-ordini, e gli utenti non hanno avuto modo di scoprire le caratteristiche della nuova generazione per orientarsi nell’acquisto. Un’esitazione che ha fatto terminare le scorte, e che ora si tradurrà in un’attesa più lunga del previsto.

Ma d’altro canto, molti alla fine hanno deciso pure di lasciar perdere. Quindi, a nostro giudizio, meglio così che rischiare di comprare a scatola chiusa un dispositivo che non serve o non piace.

Addio Series 6

Ora che Apple Watch Series 7 inizia ad approdare sui polsi degli utenti, Apple ha ufficialmente mandato in pensione il Series 6. Questo significa che il catalogo ufficiale ora prevede Series 7, Apple Watch SE e il vetusto Apple Watch Series 3 (seriamente, non compratelo).

Su Amazon e nei negozi fisici è ancora possibile trovare, a prezzi stracciati, la generazione precedente; chi cercava l’occasione dovrebbe seriamente farci un pensierino perché le scorte si esauriranno presto.