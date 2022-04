Il logo di Apple è un trionfo di colori: scarica gli sfondi dello store di Wuhan per iPhone, iPad e Mac.

Apple continua la sua espansione in Cina e prossimamente darà il benvenuto ai consumatori nello store di Wuhan (città purtroppo divenuta particolarmente nota nel 2019 con lo scoppio della pandemia di COVID-19).

Sul sito web dell’azienda di Cupertino è già disponibile la pagina di Apple Store Wuhan. Oltre alla panoramica sui servizi offerti (programma di permuta, guide su come utilizzare i dispositivi e così via), Apple ha messo a disposizione anche uno sfondo a dir poco stupendo da scaricare gratuitamente. Come da “tradizione”, il protagonista è il logo dell’azienda, rivisitato per l’occasione. Il mix di colori e di forme non può che catturare l’attenzione e merita il clic sul pulsante “download”.

Dato che Apple ha reso disponibile solo quello per Mac, l’utente @BasicAppleGuy ha ben pensato di realizzare anche quelli per iPhone e iPad.

Apple Store Wuhan: gli sfondi per iPhone, iPad e Mac

iPhone

iPad

Mac