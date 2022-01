San Valentino è alle porte e l’azienda di Cupertino propone una serie di dispositivi per far felice il partner.

Manca poco meno di un mese alla festa che, in gran parte del mondo, celebra gli innamorati. Il 14 febbraio è un giorno in cui si aprono tanti regali e Apple vorrebbe che su molti di questi ci fosse il suo logo. Per tale motivo, l’azienda di Cupertino ha reso già disponibile la sua lista di suggerimenti per rendere San Valentino 2022 ancora più speciale.

iPhone e AirPods

In primo piano non può che esserci uno smartphone, in questo caso iPhone 13 mini. Cosa abbinare? Ovviamente gli AirPods di terza generazione, perfetti per “un suono avvolgente per far sentire quanto ci tieni“.

iPhone 13 mini: prezzo di partenza 839 euro

AirPods 3a gen: 199 euro, con incisione gratuita (opzionale)

Apple Watch

Lo sport è nel DNA di Apple, è cosa ormai nota. Il dispositivo perfetto per l’attività fisica (e il monitoraggio della salute) è Apple Watch, da personalizzare con cinturini Sport in tinte diverse.

Apple Watch Series 7: prezzo di partenza 439 euro

Cinturino Sport: 49 euro

HomePod e Apple TV

Quelli della musica e dell’intrattenimento sono due settori cari al colosso californiano. Apple TV è una vecchia conoscenza anche per gli utenti italiani, lo stesso non si può dire per HomePod Mini. Lo smart speaker è giunto nello stivale solo da qualche mese.

HomePod Mini: 99 euro

Apple TV 4K: da 199 euro

iPad Air

Parola d’ordine? Produttività! L’abbinata iPad Air + Apple Pencil è perfetta, tanto tra le quattro mura di casa quanto in movimento.

iPad Air: da 669 euro

Apple Pencil 2a gen: 135 euro

iPhone 13 Pro

Per immortalare un momento magico ci vuole un camera-phone e iPhone 13 Pro è tra i migliori oggi sul mercato. Meglio proteggerlo con una custodia MagSafe in silicone.

iPhone 13 Pro: a partire da 1189 euro

Custodia MagSafe in silicone: 55 euro

Questi sono solo alcuni dei consigli di Apple per San Valentino 2022. Ma per celebrare l’amore ci sono anche AirPods Pro (279 euro), Apple Watch SE (da 309 euro), iPad (da 389 euro, con incisione gratuita), iPhone 13 (da 839 euro) e AirTag (da 35 euro, con incisione gratuita).