Apple elimina dal catalogo LG UltraFine 5K (ma conviene ancora)

Ora che c’è lo Studio Display, Apple ha epurato dal catalogo gli LG UltraFine 5K. Conviene dunque acquistarlo ora?

Ora che esiste lo Studio Display,Apple ha rimosso elimina dal catalogo gli LG UltraFine 5K. Ma molti si domandano: conviene quindi acquistare questi monitor LG da abbinare a un Mac nel 2022? E la risposta è assolutamente sì, anche perché è facile trovarlo scontato.

I monitor della LG UltraFine 5K Display sono stati realizzati in collaborazione con l’azienda coreana; ciò significa che sono ufficialmente supportati da Apple e che includono tecnologie uniche nel panorama tecnologico, quasi come fossero realizzate da Cupertino stessa (ma con prezzi decisamente più umani). Pertanto, erano venduti dagli Apple Store fino a poco fa.

Si tratta di display ad altissima risoluzione (5120 x 2880 @ 60Hz su una diagonale di 27 pollici) progettati per i Mac Pro dal 2016 in poi e gli iPad più recenti. Questa è la lista dei dispositivi compatibili con la risoluzione massima di 5K:

MacBook Pro introdotti nel 2016 o successivi

MacBook Air introdotti nel 2018 o successivi

Mac mini introdotti nel 2018 o successivi

iMac introdotti nel 2017 o successivi

iMac Pro

Mac Pro introdotti nel 2019

Alternativa Low Cost a Studio Display?

Con un’ampia gamma cromatica P3, 500 nit di luminosità e altoparlanti stereo, videocamera e microfono integrati, gli LG UltraFine 5K includono molte caratteristiche che potrebbero renderlo una valida alternativa al più costoso Studio Display.

L’integrazione con macOS consente addirittura di controllare la luminosità e il volume senza la necessità di tasti fisici sul display.

È possibile usare il cavo Thunderbolt 3 (USB-C) incluso per collegare un MacBook Pro o un MacBook Air oppure usare il cavo USB-C incluso per collegare un MacBook, un iPad Pro o un iPad Air. Il display ha una porta Thunderbolt 3 (USB-C), che fornisce fino a 94 W di alimentazione al dispositivo host, e tre porte USB-C, che fungono da porte USB-C downstream (5 Gbps) e che puoi usare per collegare e alimentare altri dispositivi e accessori compatibili.

In configurazione massima, uno Studio Display può arrivare a costare oltre i 2.500€; con meno di metà di quella cifra, ci si porta a casa invece un ottimo display che può dare ancora molte soddisfazioni. Design a parte, si intende.

Acquistare LG UltraFine

Come detto, LG UltraFine non sono più venduti da Apple Store. Tuttavia, su Amazon, LG UltraFine 27MD5KL-B dedicato Apple con IPS UHD 5K 27” (5120×2880, 12ms, 500cd/m², DCI-P3 99%, Thunderbolt 3, USB-C x3, altoparlanti, videocamera, regolabile in altezza) costa solo 1.296€ con consegna entro due giorni.

Acquista LG UltraFine 27MD5KL-B a 1.296€ su Amazon