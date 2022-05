Apple cessa la produzione di iPod Touch: è ufficiale

Con un comunicato intitolato “la musica continua” Apple ha ufficializzato la fine della produzione degli iPod Touch. “iPod ha ridefinito nuovi modi di scoprire, ascoltare e condividere la musica” si legge. “Durerà fino a che resisteranno le scorte.”

Aggiornato l’ultima volta a maggio 2019, oggettivamente iPod touch era già un malato terminale. Ne parlavamo giustappunto qualche giorno fa, citando i 5 prodotti che secondo noi Apple dovrebbe far fuori; ora ne mancano solo 4.

“La musica è sempre stata parte del nostro DNA, in Apple, e portarla a centinaia di milioni di utenti nel modo in cui iPod ha avuto più che un impatto sull’industria musicale – ha anche ridefinito il modo in cui la musica viene scoperta, ascoltata e condivisa”, ha dichiarato Greg Joswiak, vicepresidente senior del Worldwide Marketing di Apple. “Oggi, lo spirito dell’iPod continua a vivere. Abbiamo integrato un’esperienza musicale incredibile su tutti i nostri prodotti, dall’iPhone all’Apple Watch all’HomePod mini, e su Mac, iPad e Apple TV. E Apple Music offre la migliore qualità di suono del settore con il supporto per l’audio spaziale: non c’è modo migliore per godersi, scoprire e sperimentare la musica”.