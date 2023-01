I prodotti Apple da NON comprare a gennaio 2023

Nel corso delle prossime settimane e mesi, Apple presenterà diversi nuovi modelli di Mac, iPad e forse anche un iPhone, senza contare AirPods e Apple TV; il che significa che comprare ora determinati dispositivi significa ritrovarsi con un modello già vecchio. Ecco i prodotti Apple con semaforo verde, e quelli da evitare in questo periodo (sempreché non siano scontati, perché in quel caso…).

🔴 Prodotti Apple da EVITARE

Questa è la lista ufficiosa (corroborata da più fonti attendibili) dei prodotti che Apple presenterà nei prossimi mesi. Include iMac 24″, Mac mini e Mac Pro, ma anche alcuni modelli di iPad mini e MacBook Pro con chip M2. Dunque, il consiglio che vi diamo è semplice: se ne avete necessità, acquistateli ora solo se li trovate un buon prezzo; altrimenti meglio desistere e attendere un po’ per tutelare l’investimento.

Considerate inoltre che Apple sta aumentato i prezzi dell’intero catalogo e alcuni prodotti, tipo il MacBook Pro 14″ e 16″, beneficiano ancora del vecchio prezzo di listino. Ciò significa che ad acquistarlo ora si fa un doppio favore al portafoglio: si gode di prezzi mediamente più bassi a cui si aggiungono anche gli ottimi sconti di Amazon. Questa è una valutazione importante da fare: chi aspetta i nuovi modelli sappia che li pagherà più profumatamente rispetto a quelli attuali.

Al momento della stesura di questo post, il MacBook Pro 14″ M1 Pro, 16GB RAM e 512GB SSD costa solo 2.073€ invece di 2.349€ . Parliamo di uno sconto secco del 12%, superiore perfino allo sconto Educational ufficiale. Sconto del 7% invece sul taglio da 1TB. Noi, per dire, in Redazione abbiamo preferito risparmiare subito tanto piuttosto che attendere un ipotetico salto di prestazioni tra qualche mese.

Senza ulteriore indugio, ecco i prodotti Apple da NON acquistare ora (a meno che non siano in offerta):

Mac Mini: Sarà il primo della scuderia a ricevere la benedizione del chip M2 entro le prime settimane o i primi mesi dell’anno. Acquistate la versione M1 solo se scende sui 650€.

iMac 24″: Lanciati 18 mesi fa e dotati ancora di chip M1, questi all-in-one hanno urgente bisogno di un aggiornamento, e oramai dovrebbe mancare pochissimo.

iPad Pro 16″: L'iPad più grande che si sia mai visto misura di 12,9 pollici. Apple invece lavora ad un modello con display OLED da 16 pollici e un chip M2. Ma potrebbe arrivare anche a fine anno.

Mac Pro: Apple è in ritardo sulla tabella di marcia. Il Mac Pro è uno degli ultimi modelli rimasti tagliati fuori dalla rivoluzione ARM, e andrebbe evitato salvo esigenze molto urgenti e specifiche.

MacBook Pro 14″ e 16″: Ora che i chip M2 sono disponibili, di sicuro faranno presto un salto anche su questi modelli di laptop in versione M2 Pro e M2 Max. Ci aspettiamo un aggiornamento entro marzo 2023 al massimo.

iPad mini: ha più di un anno di vita, costa tanto e verrà presto aggiornato. Noi francamente attenderemmo la settima generazione.

HomePod: È una vita che questo strano prodotto Apple, creatura mitologica tra uno smart speaker e un flop, attende un update e questo dovrebbe essere il suo anno.

🟢 Prodotti Apple da COMPRARE

Qui di seguito la lista dei prodotti Apple che sono stati aggiornati in tempi recenti e che dunque possiamo ragionevolmente considerare un buon investimento:

