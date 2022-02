Apple Car, l’ultimo brevetto: un tettuccio oscurante smart

Se ti serviva una prova inconfutabile che Apple sta davvero lavorando ad un veicolo elettrico, eccola qua: un brevetto di un tettuccio smart.

Non che ci fossero dubbi a riguardo, intendiamoci, ma qui c’è la prova inconfutabile che a Cupertino sono seri riguardo lo sviluppo di un veicolo a guida autonoma. Apple ha recentemente brevettato una tecnologia di tettuccio smart oscurante che vorremmo tutti sulla nostra auto, ora.

A meno che Apple non voglia infilare un tettuccio oscurante su iPhone, questa tecnologia è stata progettata esplicitamente per Apple Car. Si tratta di un tettuccio in vetro capace di modificare il livello di opacità in modo graduale, sia attraverso comandi manuali che in modo automatico. E un alcuni casi, di aprirsi.

La documentazione fa esplicita menzione ad un “veicolo che include un tettuccio, un’apertura per il tettuccio, ed un finestrino posto vicino all’apertura.” E descrive una tecnologia capace di modificare in modo dinamico il livello di trasparenza del vetro in proporzione alla quantità di luce ambientale; al bisogno, poi, l’utente può comunque opacizzarlo o renderlo totalmente trasparente a proprio piacimento.

Nella descrizione del brevetto, Apple spiega anche che, “per far entrare altra luce o aria negli ambienti interni, alcune automobili con tettuccio amovibile includono un pannello retrattile noto anche come tettuccio apribile’.” Il che significa che gli ingegneri della mela stanno valutando anche l’ipotesi di creare un veicolo con cappotte o qualcosa del genere perché “in un’altra possibilità, il veicolo potrebbe includere un pannello removibile che si sposta tra una posizione chiusa a una aperta.”

E come sempre, non c’è nessuna certezza che questo brevetto si trasformi in un prodotto reale; ciononostante, è sempre interessante scoprire i retroscena, gli esperimenti e i fallimenti che portano allo sviluppo di un prodotto finito. Di sicuro, comunque, questa tecnologia merita attenzione.