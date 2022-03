Le migliori app iPhone per trovare i distributori più economici

Combatti il caro-benzina con l’astuzia. Ecco le migliori app per trovare benzinai economici dove fare il pieno.

Con la benzina che ha superato i 2€ al litro al self, molti si domandano dove poter trovare benzinai economici. E per fortuna, la tecnologia può darci una mano per lo meno a mitigare l’impatto del caro energia. Ecco le migliori app per fare rifornimento risparmiando.

1. PrezziBenzina

Gratuita, sempre aggiornata grazie alle numerose segnalazioni, PrezziBenzina è probabilmente la più nota e apprezzata tra gli utenti. Permette in pochi instanti di visualizzare su mappa il benzinaio più conveniente nei paraggi.

Nasce dalla collaborazione tra Federconsumatori, Adusbef, Adiconsum e il sito PrezziBenzina.it, e funziona grazie alla collaborazione degli utenti che possono segnalare sull’app i rifornimenti più convenienti. È, in un certo senso, un vero e proprio social automobilistico per risparmiare sul pieno, con tanto di voto finale sulla qualità del servizio e della struttura recensita.

In più, oltre alla benzina, include anche diesel, metano e GPL.

Puoi scaricare PrezziBenzina gratis da questa pagina dell’App Store

2. ViaMichelin

Le ultime versioni della nota app ViaMichelin dispongono di tantissime feature che permettono di organizzare un viaggio sotto tutti i punti di vista, incluso il pieno.

Partendo dall’analisi del veicolo che userai, l’anno di immatricolazione e il tragitto, l’app può calcolare le soste coi ristoranti migliori, e dove risulta più conveniente fare rifornimento.

Puoi scaricare ViaMichelin gratis da questa pagina dell’App Store

3. Benzina

Benzina è un Comparatore di prezzi con ottime recensioni che funziona in Italia, Spagna, Francia e Marocco, e supporta i seguenti tipi di carburante:

Benzina Speciale

Gasolio

Gasolio Speciale

GPL

Metano

Puoi scaricare Benzina gratis da questa pagina dell’App Store

4. Waze

Il famoso navigatore per Android e iOS è anche un’app per la ricerca dei benzinai, con prezzi, recensioni e molto altro. Ovviamente è completamente gratuito. Per visualizzare le stazioni di servizio più vicine e i prezzi della benzina su Waze, fai così:

Nel menù Impostazioni scegliere Stazioni di Servizio. Seleziona il carburante che ti interessa. Seleziona il marchio preferito, oppure scegliere Tutti. Scegli come ordinare i risultati della ricerca (per prezzo, per distanza, per marchio)

Puoi scaricare Waze gratis da questa pagina dell’App Store

5. Gaspal

Gaspal è un’app che permette di conoscere il prezzo di tutte le stazioni di servizio in pochi secondi, trovare la stazione più economica su una mappa, ottenere l’elenco delle stazioni più vicine, effettuare una ricerca del prezzo della benzina in altre città/province, avviare la navigazione GPS e controllare le tue spese giornaliere di benzina grazie allo strumento di monitoraggio del budget.

Supporta vari tipi di carburante (Diesel, Benzina, E85, E10, GPL ) e a differenza di altre consente di impostare il distributore preferito:

Q8

TotalErg

AgipEni

Repsol

Retitalia

Carrefour

Esso

Api-Ip

Auchan

BP

Avia

Shell

Elan

Tamoil

Atac

Vito

Netto

Cora

Puoi scaricare Gaspal gratis da questa pagina dell’App Store

6. Benzina Vicina

Non è certamente la migliore della carrellata: è quella con le recensioni meno lusinghiere. Il che è un peccato perché, con un po’ di amore in più, Benzina Vicina potrebbe diventare una delle migliori del comparto. È infatti l’unica a interfacciarsi con il database Osservatorio Prezzi & Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico.

Supporta distributori economici di benzina, gasolio, metano o GPL.

Puoi scaricare Benzina Vicina gratis da questa pagina dell’App Store

7. Siti Web

I due più importanti siti Web italiani per trovare benzinai economici nei paraggi sono sicuramente Prezzibenzina.it e infobenzina.com perché permettono di visualizzare i prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano su tutto il territorio nazionale, e di scegliere quelli più vantaggiosi. Ottimo anche carburanti.mise.gov.it, l’Osservatorio Prezzi Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico, che consente di verificare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti negli impianti di distribuzione del nostro paese.

Per i prezzi carburante più convenienti della rete autostradale, invece, consigliamo autostrade.it/it/web/aree-di-servizio sempre aggiornatissimo.