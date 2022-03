Alto’s Adventure sbarca su Apple Arcade

Su Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento di Apple, oggi c’è un tassello in più che gli fa davvero onore. Ora include anche Alto’s Adventure, uno dei più bei endless game mai creati.“L’App Store è la piattaforma più grande e amata al mondo per i videogame. Ora con Apple Arcade, il primo servizio

“L’App Store è la piattaforma più grande e amata al mondo per i videogame. Ora con Apple Arcade, il primo servizio di gaming in abbonamento per dispositivi mobili, computer desktop e tv, i giochi faranno un salto di qualità” ha dichiarato Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Insieme ad alcuni degli sviluppatori più innovativi al mondo, stiamo lavorando alla creazione di oltre 100 giochi originali per iPhone, iPad, Mac e Apple TV. I giochi di Apple Arcade saranno adatti alle famiglie e rispetteranno la privacy degli utenti, senza pubblicità e senza acquisti in-app. Crediamo che Apple Arcade sarà accolto con entusiasmo dai gamer di ogni età.”

Tra qualche giorno, Apple Arcade introdurrà “Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain,” una versione rivista e corretta dell’originale “Alto’s Adventure” che include nuove abilità e 15 nuovi obiettivi da raggiungere.

In più include la (bellissima) colonna sonora originale, e la stessa atmosfera immersiva e sognante del gioco uscito 7 anni fa; sarà disponibile su Apple Arcade dal 25 marzo.

L’abbonamento ad Apple Arcade include accesso illimitato ad un catalogo di centinaia di giochi -molti dei quali esclusivi- con cui divertirsi online o offline, su iPhone, iPad, Mac e Apple TV; i titoli possono infatti essere condivisi senza costi aggiuntivi tra tutti i membri di una famiglia, e i salvataggi sono disponibili automaticamente su tutti i propri dispositivi. Quindi, se si interrompe una partita su iPhone, poi la si può riprendere su Apple TV non appena si torna a casa (a patto che entrambi i dispositivi siano configurati col medesimo account iCloud).

Ogni mese Apple Arcade si guadagna una nuova aggiunta, spesso scelta tra i titoli più popolari dell’App Store. Tant’è che, oltre a Alto, a marzo arriva pure “Monument Valley 2” con un nuovo capitolo intitolato “La Foresta Perduta” e progettato per sensibilizzare sulla conservazione degli alberi.