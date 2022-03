Abbonamento Condiviso Netflix, aumento prezzi in arrivo

Pacchia finita. Netflix sta iniziando a implementare dei meccanismi di pagamento extra per chi condivide il proprio abbonamento.

Con un comunicato lanciato in queste ore, Netflix lancia una novità che avrà un grosso impatto sulla sua utenza. Come anticipato nei mesi scorsi, la stretta sugli account condivisi alla fine è arrivata davvero. Gli utenti che vivono in case diverse e che condividono le medesime credenziali dovranno pagare un extra.

Nel comunicato stampa, per ora solo in lingua inglese, si legge che la condivisione degli account tra diverse famiglie ha un impatto significativo sulla “capacità di investire in grandiosi show televisivi e film per gli iscritti.”

Pertanto, Netflix lancerà una sperimentazione in Cile, Costa Rica e Perù in cui chiederà pagamenti extra per gli utenti che condividono le medesime credenziali senza vivere fisicamente assieme. Gli utenti potranno aggiungere 2 utenti extra al proprio abbonamento al costo di circa 3€ l’uno; in questi paesi, tuttavia, bisogna notare che l’abbonamento costa dagli 8€ ai 14 euro.

Ovviamente, la novità non riguarda direttamente gli italiani, almeno per il momento. Ma le intenzioni oramai sono chiare, e sembra di capire che prima o poi il cambio di passo travolgerà un po’ tutti. L’era della condivisione dell’abbonamento a Netflix giunge al termine, e gli utenti saranno presto spinti verso opzioni di abbonamento più costose.

Il test avverrà in questi tre paesi per “comprendere l’utilità di queste due nuove feature”:

Aggiungi un Membro Extra: Gli iscritti ai piani Standard io Premium potranno aggiungere account “in sub-affitto” al costo di circa 3€ l’uno, e ognuno di loro avrà credenziali diverse, un profilo unico e suggerimenti personalizzati.

Trasferire il Profilo a un nuovo Account: Gli iscritti ai pini Basic, Standard e Premium possono diventare un account a pagamento ex novo, mantenendo però il vecchio profilo, i suggerimenti personalizzati e tutto il resto.

Se i test andranno in porto, la novità verrà estesa a tutto il resto del mondo. Cile, Costa Rica e Perù: il mondo vi guarda.