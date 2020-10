iPhone 12: i prezzi italiani di AppleCare+

Giacomo Martiradonna,

Ora che Apple ha presentato i nuovi iPhone 12, sono stati anche resi noti i prezzi per AppleCare+, e da quel che si vede restano in linea con quelli dell’anno scorso. Ecco cosa includono.

AppleCare+ è un prodotto assicurativo che include fino a due anni di assistenza da parte di tecnici Apple, oltreché una copertura hardware aggiuntiva che dà diritto a due interventi anche per danni accidentali, ciascuno a un costo addizionale di € 29 (per i danni al display) o € 99 (per i danni di altro tipo).

Al momento, dopo un colloquio con Apple, ci è stato confermato che i prezzi italiani non sono ancora stati resi pubblici, ma è molto probabile che restino identici all’anno scorso. La scaletta dunque sarebbe così costituita:

iPhone 12 e iPhone 12 mini: 149$ negli USA, quindi probabilmente 169€ in Italia

149$ negli USA, quindi probabilmente iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max: 199$ negli USA, quindi probabilmente 229€ in Italia

In entrambi i casi, include:

Accesso diretto agli esperti Apple

Servizio sostituzioni express

Copertura hardware per il tuo iPhone, la batteria, gli auricolari e gli accessori inclusi

Due interventi per danni accidentali, ciascuno a un costo addizionale di € 29 (per i danni al display) o € 99 (per i danni di altro tipo)

Assistenza software per iOS, iCloud e le app per iPhone create da Apple