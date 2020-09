macOS, personalizzare lo sfondo di Safari 14

Giacomo Martiradonna,

Prima del rilascio in pompa magna di macOS Big Sur, Apple ha reso disponibile Safari 14 per macOS Mojave e macOS Catalina. E tra le tante novità, c’è anche la possibilità di personalizzare la schermata iniziale del browser con una immagine a piacimento. Ecco come si fa.

La nuova versione di Safari porta in dote tantissime cosette, come prestazioni migliori, i Suggerimenti di Siri, i tab iCloud rinnovati, nonché più controlli di sicurezza e privacy come il geniale blocco tracker e profilazione che ha fatto adirare Facebook e inserzionisti. C’è una feature però che è passata un po’ inosservata e che perfino noi scopriamo solo ora: la possibilità di modificare lo sfondo del browser.

Cosa che può essere fatta così:

Aprite Safari 14 su Mac

Fate clic sul pulsante Impostazioni nell’angolo in basso a destra

Se la voce Immagine di sfondo non è spuntata, spuntatela

Scegliete una delle immagini di default o, in alternativa, fate clic sul + per importare un’immagine completamente diversa

Per eliminare uno sfondo, semplicemente aprite nuovamente le Impostazioni e eliminate la spunta alla voce Immagine di sfondo. Tutto qua.