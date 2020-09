Apple Watch Series 6 e iPad Air saranno svelati oggi?

Daniele Particelli,

La pandemia di COVID-19 ha costretto Apple a rivedere la classica roadmap per la presentazione dei nuovi prodotti, ma se fino ad ora avevamo dato per scontato un semplice slittamento degli eventi tradizionali di Cupertino, oggi il solitamente affidabile Jon Prosser sostiene che Apple svelerà già oggi i nuovi Apple Watch Series 6 e iPad Air.

La presentazione del successore di Apple Watch Series 5 e della nuove versione di iPad Air, secondo Prosser, non avverrà con un evento a sorpresa, ma più semplicemente con un comunicato stampa che illustrerà tutte le caratteristiche dei nuovi dispositivi e ne confermerà la disponibilità immediata.

Apple Insider ha sottolineato in queste ore che in diversi Apple Store online del Mondo, dalla Cina al Giappone, passando per il Regno Unito e gli Stati Uniti, molte versioni di Apple Watch Series 5 risultano esaurite e questo potrebbe costituire un indizio a supporto dell’indiscrezione di Jon Prosser.

Quanto c’è di vero? Lo scopriremo a breve: il comunicato ufficiale di Apple dovrebbe arrivare alle 15 di oggi, ora italiana, e i dispositivi dovrebbero essere lanciati sull’Apple Store online alla stessa ora.