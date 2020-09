Daniele Particelli,

iPhone 11 è lo smartphone più venduto del 2020, almeno fino ad ora. La certificazione arriva dalla società di analisi Omdia, che ha pubblicato in queste ore l’elenco dei 10 smartphone più venduti al Mondo nei primi sei mesi del 2020.

Una classifica dominata da Apple, non soltanto con iPhone 11 che si classifica al primo posto con 37.7 milioni di unità vendute, ma anche con altri quattro dispositivi usciti nell’ultimo anno: iPhone SE (2020) al quinto posto con 8.7 milioni di unità vendute, seguito da iPhone XR, iPhone 11 Max Pro e iPhone 11 Pro.

A dividersi le restanti cinque posizioni della classifica di Omdia sono altri due produttori, Samsung e Xiaomi. Samsung lo scorso anno poteva vantare ben quattro smartphone in classifica (Galaxy A10, Galaxy A50, Galaxy J2 Core e Galaxy A30), nessun top di gamma, mentre quest’anno l’unico dispositivo a risultare tra i più venduti, al secondo posto con 11.4 milioni di unità, con uno stacco molto importante rispetto ad iPhone 11, è il Galaxy A51. Anche in questo caso, quindi, non un top di gamma, ma uno smartphone di fascia media che viene venduto in Italia a partire da 379,00.

Xiaomi, invece, può vantare ben quattro dispositivi tra i più venduti del 2020, dal Redmi Note 8 al Redmi 8 e Redmi 8A. Vediamo insieme la classifica completa:

iPhone 11 (Apple, 37.7 milioni di unità) Galaxy A51 (Samsung, 11.4 milioni di unità) Redmi Note 8 (Xiaomi, 11.0 milioni di unità) Redmi Note 8 Pro (Xiaomi, 10.2 milioni di unità) iPhone SE (2020) (Apple, 8.7 milioni di unità) iPhone XR (Apple, 8.0 milioni di unità) iPhone 11 Pro Max (Apple, 7.7 milioni di unità) Redmi 8A (Xiaomi, 7.3 milioni di unità) Redmi 8 (Xiaomi, 6.8 milioni di unità) iPhone 11 Pro (Apple, 6.7 milioni di unità)

