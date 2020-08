iPhone 11 Pro in offerta su Amazon: gli sconti di settembre

Daniele Particelli,

Amazon ha dato il via oggi agli sconti di settembre e tra le centinaia di categorie e prodotti in offerta ci sono anche gli iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, proposti fino al 7 settembre prossimo con un risparmio che va dai 150 ai 200 euro.

Complice anche l’imminente annuncio di iPhone 12, iPhone 11 scende temporaneamente di prezzo per tutti i tagli e le colorazioni disponibili, così da accontentare chi necessità di poco spazio di archiviazione e vuole puntare ai modelli da 64 GB fino a chi cerca il non plus ultra con iPhone 11 Pro Max nel taglio massimo da 512 GB.

Ecco le offerte da non perdere:

iPhone 11 Pro (256GB) Grigio siderale a 1.199 euro

iPhone 11 Pro (64GB) Verde Notte a 999 euro

iPhone 11 Pro (256GB) Verde Notte a 1.199 euro

iPhone 11 Pro Max (256GB) Verde Notte a 1.279 euro

iPhone 11 Pro (64GB) Grigio Siderale a 999 euro

iPhone 11 Pro Max (256GB) Grigio Siderale a 1.279 euro

iPhone 11 Pro (64GB) Argento a 999 euro

iPhone 11 Pro Max (256GB) Argento a 1.279 euro

iPhone 11 Pro Max (64GB) Grigio Siderale a 1.089 euro

iPhone 11 Pro Max (512GB) Verde Notte a 1.689 euro

I prezzi che vi abbiamo indicato saranno validi fino al 7 settembre prossimo e includono la spedizione veloce gratuita per gli utenti di Amazon Prime. Nella gran parte dei casi Amazon assicura la consegna in 24 ore. Tutte le offerte permettono anche l’acquisto in 5 rate mensili.