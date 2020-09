Ripristinare Apple Watch senza iPhone

Giacomo Martiradonna,

Per annullare l’abbinamento tra iPhone e Apple Watch, si può agire dall’uno o dall’altro dispositivo. Talvolta tuttavia il telefono non è disponibile: ecco allora come ripristinare un Apple Watch anche senza iPhone.

La procedura da iPhone è molto semplice: basta aprire l’app Apple Watch, toccare l’icona del dispositivo, quindi aprirne le informazioni e infine toccare Annulla abbinamento Apple Watch. Se però non avete il telefono a portata di mano, niente paura, potete procedere in questo modo alternativo.

Reset Apple Watch

Per inizializzare un Apple Watch, fate così:

Sull’orologio, Impostazioni → Generali → Inizializza → Contenuto e impostazioni

Inserite Apple ID e password

Se possedete un modello GPS + Cellular, vi verrà chiesto se mantenere o disattivare l’abbonamento cellulare (disponibile solo con Vodafone in Italia; occorre contattare comunque il gestore, per chiederne la cessazione)

Confermate toccando Inizializza tutto

Attendete qualche minuto. Alla fine del processor, il dispositivo sarà riportato alle impostazioni di fabbrica. Eventuali codici PIN verranno resettati.

