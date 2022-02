5 Cavi Lightning (varie misure) a soli 6,98€

Una nuova offerta Amazon permette di portarsi a casa ben 5 Cavi Lightning di diverse lunghezze a soli 6,98€ incluse spedizioni, invece di 12,98€. Praticamente, vai a pagarlo poco più di un Euro l’uno: neppure al negozietto cinese costano così.

Acquista 5 Cavi Lightning (varie lunghezze) a soli 6,98€ invece di 12,98€

Facili da trasportare, robusti e adatti per diverse occasioni (famiglia, ufficio, auto, etc.) questi cavi Lightning sono compatibili con iPhone, iPad e iPod Touch. Sono rinforzati con fibra di vetro, e i connettori saldati al laser.

Il pacchetto include 2 cavi Lightning da 1m, 2 cavi Lightning da 2m e 1 cavo Lightning da 3m. Queste le caratteristiche dichiarate:

La descrizione prodotto recita:

Ultra durevole: La fibra di vetro e i connettori saldati al laser assicurano la massima affidabilità anche in caso di forte sollecitazione. Connettore in alluminio: più maneggevole e stabile rispetto all’originale. Specifiche del prodotto: confezione da 5 cavi di ricarica per telefono (1 m, 1 m, 2 m, 3 m).

Compatibilità con: Phone 11/ 11 Pro / 11 Pro MAX/ XS/ XS MAX/ XR/ X Phone 8 /8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6s Plus/ 6/ 6 Plus/ 5s/ 5c/ 5 Pad Air / Air 2 / Pro, Pad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 Pod nano (7. generazione) e iPod touch (5°/6° generazione) Connettività, stabilità e potenza: Goditi il trasferimento dati ad alta velocità, la sincronizzazione e la ricarica. Il cavo di ricarica del telefono è rivestito in fibra di nylon e ha le caratteristiche di protezione anti-invecchiamento, anti-torsione, anti-umidità e resistenza all’abrasione.

I fili sono disponibili in diverse lunghezze, in modo da poter essere utilizzati in diversi scenari. Se ad esempio la porta di ricarica è lontana, il cavo 3M dovrebbe essere più che sufficiente per risolvere il problema. Vi preghiamo di contattarci se il nostro prodotto non soddisfa le vostre aspettative, perché vogliamo offrirvi un’esperienza di acquisto soddisfacente al 100%.