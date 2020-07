iPhone 12, lancio a ottobre insieme ai nuovi iPad

Di Giacomo Martiradonna giovedì 30 luglio 2020

Nuove e autorevoli voci di corridoio confermano il lancio di iPhone 12 a ottobre, assieme ai nuovi iPad.

La cosa era già nell'aria da tempo, ma ora giungono ulteriori conferme. A causa dello scompiglio creato dalla pandemia, i nuovi iPhone e iPad del 2020 non arriveranno prima di ottobre.

I ritardi in catena di montaggio costringeranno Apple a rimandare di qualche settimana l'evento di presentazione di iPhone 12. Lo conferma in modo indipendente Jon Prosser, un leaker considerato tra i più affidabili del settore, parlando di lancio posticipato per i nuovi "iPhone e iPad." Mistero se con quest'ultimo intenda iPad Pro con display mini-LED, o altro.

E come se non bastasse, la medesima conferma giunge parallelamente da Qualcomm; in un articolo di Reuters si parla infatti del "ritardo globale nel lancio di telefono 5G di primo piano" che sposterà il picco di fatturato dal terzo al quarto trimestre dell'anno; e benché non si faccia esplicita menzione di iPhone, è evidente che il cliente sia Apple.

E intendiamoci. È ancora possibile che la presentazione avvenga a settembre come negli anni passati, ma per la disponibilità effettiva nei negozi è molto probabile che bisognerà attendere ottobre inoltrato.



