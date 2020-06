iPhone, attivare il flash LED per chiamate e messaggi

Di Giacomo Martiradonna martedì 9 giugno 2020

Ecco un modo semplice per far attivare il flash LED di iPhone ogni volta che arrivano chiamate, messaggi o notifiche. Guida passo passo.

A differenza degli smartphone Android, iPhone non possiede un LED dedicato che si accende quando si ricevono chiamate, messaggi e notifiche. Un po' per ragioni di design (è oggettivamente orripilante) e un po' perché lo stesso risultato si può ottenerlo col flash LED integrato. Vi spieghiamo come.

In generale, Apple consente l'uso del flash per le notifiche attraverso le funzioni di Accessibilità di iOS; ma anche se ci sentite benissimo, può tornare utile attivare il Flash per le Notifiche in tutte quelle occasioni in cui perfino la vibrazione risulterebbe troppo rumorose: per esempio, in biblioteca, all'università o banalmente a letto con la dolce metà già addormentata.



Basta seguire questi semplici passaggi:



Aprite Impostazioni



Toccate Accessibilità → Contenuti Audiovisivi



Attivate la voce Flash LED per avvisi



Questa feature è disponibile su tutti gli iPhone, e in più anche su iPad Pro a partire dal modello del 2016 e versioni successive.

