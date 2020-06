iPhone 11 e 11 Pro, un bug fa diventare verde lo schermo

Di Giacomo Martiradonna lunedì 8 giugno 2020

Alcuni iPhone 11 mostrano una tinta verdastra che torna normale dopo qualche istante. Non è chiaro al momento se si tratti di un bug e se Apple sia a conoscenza del problema.

Alcuni iPhone 11 tendono a mostrare una tinta verdastra sul display appena subito dopo lo sblocco; poi, dopo, passati due o tre secondi, vira ai normali colori, ma per il momento il fenomeno rappresenta un mistero totale.

Non è chiaro se si tratti di un problema software o hardware, ma avviene sia su iPhone 11 che su iPhone 11 Pro e Pro Max e solo in rarissimi casi su iPhone‌ X; per alcuni la cosa si verifica puntualmente nelle ore notturne, con Night Shift attivo. Per altri invece solo quando la luminosità è al minimo possibile. Molti risolvono momentaneamente con un riavvio, ma non sempre. Tutte le testimonianze comunque sembrano concordare sulla brevità della sua durata:

"Una volta su quattro, quando sblocco il mio iPhone 11 Pro, lo schermo sembra tutto slavato con una tinta verdastra. Dopo circa 3 secondi, torna all'improvviso alla normalità. A qualcun altro è capitata la stessa cosa, o sa se può essere un problema del mio iPhone 11? Probabilmente dovrei fare un ripristino ma sto evitandolo come la peste."

Stando ad alcuni, il display verde è emerso dopo l'aggiornamento ad iOS 13.4.1, il che suggerisce una potenziale originale software del bug. Ma qualche segnalazione è giunta pure per iOS 13.5 e iOS 13.5.1. In attesa che Apple indaghi un po' e fornisca la soluzione, purtroppo non c'è nessuna indicazione tampone che possiamo dare, se non quella di provare a riavviare il dispositivo. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità.

