Apple Pencil Pro, in arrivo la versione nera

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 3 giugno 2020

Apple sta lavorando ad una nuova versione di Apple Pencil che introdurrà nuove feature e maggiore sensibilità. E sarà riconoscibile dalla livrea nera.

Tra le tante novità di Cupertino in arrivo nei prossimi mesi dovrebbe esserci una nuova Apple Pencil, di cui finalmente cominciamo a sapere qualcosa. Si vocifera di nuove feature, maggiore sensibilità e del colore nero.

I dettagli sono scarsi, ma è noto che Apple stia mettendo a punto dei nuovi iPad Pro con retro-illuminazione mini-LED, dunque è possibile che vengano accompagnati da una nuova generazione di Apple Pencil. L'unica fregatura è che l'aggiornamento della linea tablet è in programma nel 2021, e questo significa che l'attesa per la stilo total black sarà ancora lunga.

Per il momento le informazioni in nostro possesso sono poche, ma qualcosina possiamo anticiparla. Al di là della maggiore precisione e e sensibilità, che diamo per scontate, si sa ad esempio che Apple ha creato una tecnologia per instillare inediti comandi Touch sullo stelo di Apple Pencil; grazie ad essa si potrebbe ad esempio rendere il tratto di Apple Pencil più sottile o più largo semplicemente scorrendo di qualche millimetro il dito sullo stelo, mentre si disegna, e così via. In più, è possibile che arrivi finalmente l'agognata compatibilità con iPhone, ma per il momento questo è quanto. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità di rilievo. Restate sintonizzati.