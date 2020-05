App si chiudono da sole su iPhone? Colpa di Facebook

Di Giacomo Martiradonna giovedì 7 maggio 2020

Se ultimamente avete notato strani crash improvvisi sul vostro iPhone o iPad, sappiate che non siete i soli. La colpa è di uno strano bug che affligge Facebook.

Un numero crescente di utenti sta registrando un fenomeno molto strano e piuttosto fastidioso. Le applicazioni sui loro iPhone e iPad si chiuderebbero da sole in modo improvviso e di continuo. A quanto pare, però, la colpa non è né loro né di Apple, bensì di Facebook.

Waze app, per esempio, ma anche Pinterest, Spotify, Adobe Spark, Quora, TikTok e molte altre app si chiudono un istante dopo l'apertura, oppure a intervalli di tempo casuali. Talvolta, senza neppure che l'utente faccia nulla. Per ora le notizie sono scarne, ma da quel che si capisce la colpa è di un bug all'interno del SDK di Facebook.

La soluzione tampone, in attesa che Zuckerberg faccia il suo dovere, è disabilitare il login tramite Facebook per virare piuttosto sulla classica accoppiata mail+password. Sfortunatamente, la cosa non si rivela risolutiva per tutti, ma un tentativo val la pena di farlo.

Non è chiaro quando arriverà un update da parte di Faacebook, ma in ogni caso non dovete preoccuparvene; nel senso che non è richiesto alcun intervento da parte vostra. È qualcosa che verrà implementato lato server in modo del tutto trasparente all'utente. Insomma, bisogna avere pazienza.