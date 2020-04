Mac Pro: aggiungere le rotelle costa 849€

Di Giacomo Martiradonna giovedì 16 aprile 2020

Quando acquistate il nuovo Mac Pro, siate assolutamente certi di ciò di cui avrete bisogno. Perché se sbagliate tra rotelle e piedini, l'errore potrebbe costarvi caro.

Sapevamo che acquistare un Mac Pro con le rotelle opzionali, anziché coi piedini, faceva lievitare il prezzo finale di ben 480€. Quel che non sapevamo è che, se questa operazione volete farla in un secondo momento, vi costerà quasi il doppio.

In queste ore, Apple ha presentato il Kit di ruote Apple per Mac Pro che include 4 rotelle in acciaio e gomma e una chiave bussola esagonale da 1/4" a 4 mm per l'installazione. Il prezzo di vendita è monstre: ben 849€. E dovete pure montarvele a mano, tipo mobile Ikea.

Va meglio, per modo di dire, a chi si rende conto di aver sbagliato ad acquistare un Mac Pro con ruote e invece ha bisogno dei piedini fissi; in tal caso, il Kit di piedini Apple per Mac Pro viene appena (si fa per dire) 349€ e passa la paura.

"Nella versione standard, Mac Pro ha già quattro piedini installati" si legge nella descrizione. "Ma se hai acquistato la configurazione con ruote puoi sostituirle per una maggiore stabilità. Il kit deve essere installato. Viene fornita una chiave a bussola esagonale da 1/4" a 4 mm, ma sono richiesti attrezzi aggiuntivi. Rispetto alla versione di Mac Pro con ruote, quella con piedini è più bassa di 2,8 cm."

Quasi quasi, con l'aria che tira, il Pro Stand da 1.099€ per ruotare il Pro Display XDR sembra quasi un affare.