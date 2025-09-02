Logitech MX Keys S in doppia offerta: comfort premium e risparmio da non lasciarsi sfuggire

Se stai cercando la soluzione definitiva per la tua postazione di lavoro, oggi hai davanti un’occasione che difficilmente si ripeterà: la Logitech MX Keys S è disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso, con uno sconto che lascia davvero senza parole. Parliamo di ben 30 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino: solo 74,90 euro invece dei soliti 129 euro grazie al codice sconto per il 15° anniversario di Amazon, basta inserire IT15Y nell’apposito campo durante il checkout. Non è una semplice offerta, ma una vera opportunità per portarsi a casa una tastiera wireless premium, pensata per chi non accetta compromessi in termini di efficienza e comfort. Questa promozione mette a portata di mano un prodotto di fascia alta, senza dover aspettare Black Friday o occasioni speciali: è il momento giusto per fare un salto di qualità nella tua routine quotidiana, con un investimento intelligente che ti ripagherà giorno dopo giorno.

Comfort superiore e tecnologia intelligente: tutto in un solo tocco

Entrando nel vivo delle caratteristiche che rendono la Logitech MX Keys S una scelta irrinunciabile, non si può non partire dalla sua esperienza di digitazione. I tasti sferici concavi, progettati per seguire la naturale curvatura delle dita, garantiscono una digitazione fluida, precisa e silenziosa, ideale anche per le sessioni di lavoro più lunghe. Ma non è tutto: la retroilluminazione intelligente dei tasti si attiva automaticamente al semplice avvicinarsi delle mani, adattando l’intensità luminosa in base all’ambiente circostante. Questo significa non solo visibilità perfetta in ogni condizione, ma anche una gestione ottimale del consumo energetico, così da non dover pensare continuamente alla ricarica. Con l’app Logi Options+ puoi personalizzare a piacimento sia la retroilluminazione che le scorciatoie, rendendo ogni comando ancora più intuitivo e a misura delle tue esigenze. La batteria ricaricabile via USB-C offre fino a 10 giorni di autonomia con la retroilluminazione attiva, e addirittura 5 mesi se decidi di disattivarla: numeri che fanno la differenza per chi non vuole interruzioni.

Versatilità e sostenibilità: la scelta che migliora ogni ambiente di lavoro

La Logitech MX Keys S non è solo sinonimo di prestazioni, ma anche di versatilità senza eguali. Puoi collegarla contemporaneamente a tre dispositivi diversi, passando da uno all’altro con un semplice tocco, che tu lavori su Windows, macOS, Linux o Chrome OS. La doppia opzione di connessione – Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt – garantisce compatibilità totale e la massima flessibilità, perfetta per chi si destreggia tra notebook, desktop e tablet. L’attenzione all’ergonomia si traduce in un design che mantiene la postura dei polsi sempre corretta, riducendo l’affaticamento anche dopo ore di utilizzo. E per chi è attento all’ambiente, la scelta di componenti in plastica riciclata post-consumo rappresenta un valore aggiunto che oggi fa davvero la differenza. Se desideri un prodotto che unisca performance, comfort e responsabilità, questa offerta sulla Logitech MX Keys S è semplicemente imperdibile. Approfittane ora, prima che la promozione svanisca! Ricorda di usare il codice IT15Y per 15€ euro di sconto extra!