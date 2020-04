Fleeceware, su App Store abbonamenti a pagamento nascosti

Di Giacomo Martiradonna venerdì 10 aprile 2020

Se avete scaricato una di queste 32 app, siete a rischio truffa online: il loro unico scopo infatti è addebitarvi costi assurdi; e per quando ve ne accorgete, è troppo tardi.

Una società di sicurezza ha scoperto un manipolo di 32 applicazioni iOS che non ha alcuna feature per cui valga la pena scaricarle -figuriamoci pagarle-; eppure dopo pochi giorni d'uso richiedono cifre esorbitanti in abbonamento per continuare a funzionare. E quando l'utente si rende conto della fregatura, è già troppo tardi.

Hanno ribattezzato questo tipo di minaccia Fleeceware, e il giro d'affari è talmente ampio dall'essere diventata una sorta di frode online. Pare infatti che le app in questione siano state scaricate da 3,5 milioni di utenti, per un totale di 4,5 milioni di dollari di ricavi totali.

Si tratta di titoli frivoli che trattano di astrologia, filtri per selfie, scansione di codici QR, oroscopi e compatibilità tra utenti. Due di essi, con la scusa di predire il futuro, sono addirittura arrivati nella top 20 inglese, ma il problema è altrove.

A fronte di una qualità e utilità estremamente discutibile del software, infatti, tali app chiedono sovente abbonamenti fino a 30€ al mese, non appena finisce la breve trial gratuita. "Molte di queste app" spiega Sophos, "difettano di qualunque feature straordinaria che non sia presente già in molte altre app, incluse quelle gratuite. Mettiamo in dubbio che tali app forniscono un 'valore aggiunto per il cliente' come richiesto dalle linee guida dell'App Store per gli abbonamenti."

In parole povere, se non c'è un effettivo vantaggio per gli utenti, le app non possono spillare soldi senza motivo. Ma poiché la maggior parte degli utenti si ferma al "Gratis con acquisti In-App" senza leggere le scrittine in piccolo, finisce che molti si ritrovano addebiti indesiderati. E per quando se ne accorgono, e disattivano il tutto, sono già stati addebitate molte decine di Euro, in qualche caso centinaia.

Disabilitare App Fleeceware

Se sospettate di aver scaricato app Fleeceware sul vostro iPhone e iPad, ecco come verificare gli abbonamenti in essere ed eventualmente annullare quelli indesiderati:





Aprite Impostazioni → e toccate il vostro Nome & Cognome in alto



Toccate Abbonamenti



Individuate l'app incriminata e toccate Annulla abbonamento



Trovate la lista completa delle app incriminate in fondo a questa pagina del sito Sophos.