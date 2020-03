WhatsApp, disponibile la Modalità Scura su iPhone

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 4 marzo 2020

Anche WhatsApp abbraccia finalmente il Dark Mode di iOS 13. Ecco come attivare la Modalità Scura su iPhone.

L'introduzione della Modalità Scura dell'interfaccia grafica in iOS 13 regala diversi vantaggi, tra cui un minore impatto sulla batteria, un'autonomia maggiore e -non ultimo- un aspetto più stiloso e professionale. Tuttavia, per poterlo attivare, deve essere supportato da ogni singola applicazione; e dopo Facebook Messenger, pur se in ritardo, ora tocca a WhatsApp.

Tra le tante piccole novità, la versione 2.20.30 di WhatsApp introduce finalmente la Modalità Scura. Tutto quel che occorre fare è aggiornare come al solito l'app all'ultimo update disponibile su App Store, dopodiché dovete attivare la Modalità Scura su iPhone come indicato nella nostra guida. Una volta attivata la Modalità Scura a livello di sistema, WhatsApp virerà in automatico verso lo schema di colori grigionero.

La livrea dark ammanta le chat e il loro sfondo, le preferenze dell'applicazione e addirittura la schermata di lancio. Infine, già che ci siamo, l'aggiornamento di oggi introduce la possibilità di cercare un contenuto inviato o ricevuto tra le conversazioni filtrando per tipologia e autore, ma elimina parte del supporto al 3D Touch.