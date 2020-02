Swift Playgrounds, l'app per imparare a programmare

Presentata al WWDC 2016 in occasione del lancio di iOS 10, Swift Playgrounds è l'applicazione targata Apple che permette di imparare a programmare divertendosi. Da oggi è disponibile anche per Mac.

"Swift Playgrounds" si legge sul sito ufficiale della mela, "è una rivoluzionaria app per iPad che ti insegna a programmare con Swift in modo interattivo e divertente. Non richiede conoscenze informatiche, quindi è perfetta per chi parte da zero. Inizi con una serie di rompicapo: risolvendoli imparerai le basi di Swift, il potente linguaggio Apple usato dai professionisti per sviluppare le app più popolari. Affrontando altre sfide potrai salire di livello e passare a playground più sofisticati, creati da Apple e altre famose software house."