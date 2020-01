13 anni di iPhone, lo smartphone che ha cambiato tutto

Di Giacomo Martiradonna venerdì 10 gennaio 2020

Oggi sono esattamente 13 anni e 1 giorno che conosciamo iPhone. Steve Jobs lo presentava il 9 gennaio del 2007, e da allora nulla è stato più come prima nel mondo dell'informatica.

Tanti auguri iPhone. 13 anni e 1 giorno fa, Apple Steve Jobs calcava il palco del Macworld a San Francisco per presentare un dispositivo destinato a rivoluzionare per sempre il mondo della telefonia mobile, e non solo.

Non era solo un telefono: era un iPod Touch, un cellulare come nessun altro, e un eccellente dispositivo di comunicazione Internet. Così lo storico iCEO presentava iPhone, il primo dispositivo di una lunga serie che ha venduto oltre 1.4 miliardi di unità fino ad oggi. E che, nonostante il declino dell'anno scorso, continua ad essere il cavallo di battaglia di Cupertino.

Ogni anno, Apple ha saputo aggiornare l'iPhone e dare filo da torcere ai competitor, introducendo con cadenza regolare innovazioni che di fatto alzavano l'asticella per l'intera industria e miglioravano la vita digitale degli utenti. Dalla fotocamera alla biometria, ecco la scaletta delle feature più significative comparse nel corso degli ultimi 13 anni:



2008: App Store e supporto alla rete 3G

App Store e supporto alla rete 3G

2009: Hotspot Personale e registrazione video

Hotspot Personale e registrazione video

2010: Nuovo form factor e Retina display

Nuovo form factor e Retina display

2011: Siri e iCloud

Siri e iCloud

2012: Display 4", Connettore Lightning, LTE

Display 4", Connettore Lightning, LTE

2013: Touch ID

Touch ID

2014: Display da 4.7" e 5.5"

Display da 4.7" e 5.5"

2015: 3D Touch, Live Foto e registrazione video 4K

3D Touch, Live Foto e registrazione video 4K

2016: Scocca Waterproof, fotocamera a doppia lente per iPhone 7 Plus, addio al jack cuffie

Scocca Waterproof, fotocamera a doppia lente per iPhone 7 Plus, addio al jack cuffie

2017: Niente Pulsante Home, Schermo OLED da 5.8" senza cornice, ricarica wireless, ricarica veloce, Face ID

Niente Pulsante Home, Schermo OLED da 5.8" senza cornice, ricarica wireless, ricarica veloce, Face ID

2018: Schermi OLED da 5.8" e 6.5", 3 modelli di iPhone

Schermi OLED da 5.8" e 6.5", 3 modelli di iPhone

2019: Modalità Notte, fotocamera a 3 lenti



E il 2020 non sarà da meno: sono attesi 4 nuovi modelli di iPhone + 1, supporto al 5G e forse addirittura un iPhone 12 senza Notch. Meno 8 mesi alla verità.