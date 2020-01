Apple TV, app in arrivo su TV LG, Sony e Samsung (anche vecchie)

Di Giacomo Martiradonna giovedì 9 gennaio 2020

Non solo AirPlay 2. Su molte tv LG, Sony e Samsung -anche non recentissime- sta per arrivare l'app Apple TV. Ecco i modelli compatibili.

Buone notizie per i possessori di smart tv Sony, LG e Samsung. I produttori hanno annunciato infatti l'arrivo dell'app Apple TV su un gran numero di modelli, nuovi e meno nuovi.

Non appena sarà disponibile, l'app Apple TV consentirà ai possessori delle smart tv Sony, LG e Samsung di accedere ai contenuti in streaming di Apple TV+, e darà loro inoltre la possibilità di acquistare o noleggiare gli oltre 100.000 film e show televisivi dell'iTunes Store, oltreché di accedere alla propria libreria di film e musica in locale.

Apple TV è/sarà disponibile sui seguenti modelli: