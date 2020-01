Un video mostra come si fabbrica la batteria di iPhone

Di Giacomo Martiradonna martedì 28 gennaio 2020

Uno youtuber è riuscito a intrufolarsi in uno degli impianti dove si fabbricano le batterie di iPhone. Vi mostriamo come funziona l'intero processo.

Scotty Allen, lo youtuber dalla voce squillante che ha creato un iPhone funzionante a partire da pezzi di ricambio, e che ha installato jack cuffie e ricarica wireless su un iPhone 7, ha pubblicato un nuovo video in cui mostra come vengono fabbricate le batterie dell'iPhone. Ed è interessantissimo.

Il video rivela i macchinari e le procedure che portano alla creazione di migliaia di batterie ogni giorno a partire da materiali grezzi o semilavorati; e vi lascerà di stucco. Dopo l'assemblaggio, ogni batteria viene preparata, ripulita nelle finiture (tipo la spazzola meccanica che dà l'imprimatur all'adesivo finale) e infine accuratamente testata. Cosette estreme tipo un bagno in acqua salata e una ripassata in forno ad alte temperature per assicurarsi che non esplodano.

Come noto, infatti, la tecnologia agli accumulatori agli ioni di Litio è suscettibile a questo tipo di problemi, e a lungo andare può generare combustioni spontanee. Perfino un paio di auricolari o di cuffie wireless possono provocare danni seri se non si presta attenzione.

Trovate il video completo qui di seguito. Buona visione.