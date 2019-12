ToTok: se avete quest'app, disinstallatela ORA

Di Giacomo Martiradonna lunedì 23 dicembre 2019

Su App Store è stata identificata un'app che spia gli utenti, commissionata dal governo degli Emirati Arabi Uniti. Se per qualche ragione l'avete installata, eliminatela immediatamente.

Apple ha rimosso da App Store un'app chiamata "ToTok" (da non confondere con TikTok) che, a dire del New York Times, veniva utilizzata dagli Emirati Arabi Uniti per spiare gli utenti. Massima allerta, dunque, e se l'avete scaricata eliminata subito.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, che cita funzionari dei servizi segreti, l'app veniva utilizzata per carpire la lista contatti e tracciare gli spostamenti degli utenti attraverso una funzione di meteo localizzato.

Nell'accordo di licenza di ToTok si legge che l'app "può condividere i tuoi dati personali con altre società del gruppo" ma in realtà pare che sotto ci sia molto di più, e molto di peggio; sarebbero stati infatti individuati collegamenti con DarkMatter, una società di cybersicurezza di Abu Dhabi finita sotto il microscopio del'FBI per possibili cybercrimini. Pare che sussista anche un legame con Pax AI, un'altra società di Abu Dhabi specializzata in data mining.

Per tutto il tempo in cui è stata disponibile, ToTok è stata scaricata da milioni di utenti soprattutto in Medio Oriente, dove WhatsApp, Skype e FaceTime sono bloccate o parzialmente bloccate; ma purtroppo molti download si sono verificati anche nel Nord America, in Europa, in Asia e in Africa. Complice un nome ammiccante, molto simile alla popolare TikTok.



Smettere di utilizzare l'app non è sufficiente: dovete disinstallarla del tutto e questo comunque è solo un palliativo: non c'è modo infatti di sapere quali e quanti dati siano stati inviati. Un bello smacco per la sicurezza su App Store.