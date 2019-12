Touch Bar bloccata: ecco come riavviarla

Di Giacomo Martiradonna giovedì 19 dicembre 2019

Se la Touch Bar del MacBook Pro va in freeze e non risponde più ai comandi, ecco come risolvere.

È raro ma talvolta anche la Touch Bar dei MacBook Pro può bloccarsi e smettere di rispondere al tocco. In questo caso, a prescindere che la consideriate utile o meno, tutto quel che serve è riavviare il demone software che la gestisce, ed è una cosa molto semplice da fare.

Normalmente, quando un'app si impalla su Mac, si ricorre al menu di Uscita Forzata che trovate in Menu mela > Uscita Forzata... oppure con la combinazione di tasti ⌥ ⌘ Esc. Peccato che, in questo caso, il trucco non funzioni: la Touch Bar infatti non ha un'icona nel Dock, né dipende da una vera e propria app. È un processo che viene caricato, tra i tanti, all'avvio del sistema e che può essere visualizzato solo attraverso monitoraggio attività.



Per riavviare la Touch Bar, dunque, fate così:





Aprite Monitoraggio Attività in Applicazioni > Utility



Nel campo di ricerca in alto a destra, scrivete la parola "Touch"



Nella porzione inferiore di Utility Disco comparirà un processo chiamato "TouchBar Server"



Selezionatelo e fate clic sull'icona con la "x" in alto a sinistra



Il processo verrà chiuso e riaperto automaticamente. La Touch Bar ora dovrebbe essere tornata a funzionare normalmente.