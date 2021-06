Bloccare chiamate anonime su iPhone

A partire da iOS 13 è possibile bloccare su iPhone tutte le chiamate da numeri anonimi, a prescindere dal gestore. Ecco come si imposta.

Non solo Modalità Dark, nuove applicazioni e interfaccia più smart. Tra le tante novità di iOS 13 (ma funziona anche su iOS 14, iOS 15 e versioni successive) c’è anche la possibilità di bloccare le chiamate da numero anonimo in automatico. Ecco come si fa.

Che sia per appiopparvi qualche abbonamento, o per promuovere l’ultima, imperdibile promozione di una sconosciuta società di trading, ecco come potete disattivare le chiamate anonime su iPhone, dopo aver installato iOS 13 e versioni successive. Basta seguire questi passaggi.

Aprite Impostazioni > Telefono Scorrete l’elenco verso il basso e individuate la sezione relativa al blocco contatti e chiamate Attivate l’interruttore del Blocco Chiamate Anonime

Quando questa feature è attivata, tutte le persone che oseranno chiamare col numero nascosto verranno spedite d’ufficio alla segreteria telefonica. E se vi abbinate anche la risposta automatica via SMS e iMessage, le vacanze sono ufficialmente salve: praticamente nessuno potrà più rompervi le scatole.