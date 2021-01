Giacomo Martiradonna,

Alcuni MacBook Pro da 13″ possono mostrare i segni di un problema con la retroilluminazione dello schermo. Ma niente paura: Apple ha appena deciso di estendere il programma di riparazione gratuita dello scorso maggio. Ecco chi ci rientra, e cosa deve fare per risolvere.

Leggi anche: AirPods Pro, Apple lancia il programma di riparazione gratuito

Illuminazione Disomogenea

A dire di Cupertino, stiamo parlando di una “percentuale molto piccola” di MacBook Pro prodotti nel 2016. In alcuni casi, gli utenti potrebbero sperimentare strane linee luminose verticali poste in fondo al display; in altri, è l’intero schermo a manifestare il difetto. Ad ogni modo, Apple presterà un servizio di riparazione a costo zero sui modelli che rientrano nell’iniziativa per 5 anni dalla data di acquisto, o per tre anni dalla data di istituzione del programma (21 maggio 2020), a seconda di quella più conveniente per l’utente.

Rientrano nell’iniziativa i seguenti modelli di Pro, venduti tra ottobre 2016 e febbraio 2018:

MacBook Pro (13″, 2016, 4 porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13″, 2016, 2 Thunderbolt 3)

Tutti gli altri restano esplicitamente esclusi.

Le Segnalazioni degli Utenti

Se ricordate, la questione era emersa all’inizio dell’anno, quando sul Web ha iniziato a filtrare una serie di segnalazioni riguardanti il cosiddetto “Stage Effect”, una strana anomalia per cui gli schermi di alcuni Pro mostravano aree disomogenee di illuminazione. Qualcosa che, secondo le prime ricostruzioni, sembrava essere collegata con un cavo troppo delicato posto nella cerniera dello schermo.

In ogni caso, la buona notizia è che non sarete costretti ad un esborso monstre per la riparazione che è completamente a carico della mela. Tutto quel che dovete fare è prendere un appuntamento in Apple Store e lasciare lì il Mac per qualche giorno; dopodiché, il modulo display verrò sostituito in blocco.