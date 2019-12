Apple Arcade: prezzi, e tutti i giochi inclusi nell'abbonamento

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 18 dicembre 2019

Tra le tante novità lanciate durante l'Evento Speciale del 25 marzo, Tim Cook ha presentato Apple Arcade, il primo abbonamento ai giochi di App Store.

Aggiornamento del 18 dicembre 2019

Apple ha aggiunto un nuovo piano annuale molto conveniente da 49,99€ che di fatto regala due mesi di abbonamento, rispetto al piano canonico da 4,99€ al mese.

Cos'è Apple Arcade

L'abbonamento ad Apple Arcade include accesso illimitato ad un catalogo speciale di oltre 100 giochi esclusivi con cui divertirsi online o offline, su iPhone, iPad, Mac e Apple TV; i titoli possono essere condivisi senza costi aggiuntivi tra tutti i membri di una famiglia, e i salvataggi si propagano in automatico tra tutti i dispositivi. In altre parole, si lascia la partita su iPhone e la si riprende su Apple TV non appena tornate a casa.

In iOS 13, Apple Arcade costituisce una sezione a sé stante su App Store, curata da professionisti del settore, e non da intelligenza artificiale; i suggerimenti sui titoli da scaricare saranno basati sulle abitudini dell'utente, ma non ci sarà profilazione.

Tutti i contenuti intendono creare un'esperienza ludica completa, con tutte le feature e gli aggiornamenti inclusi, senza pubblicità o acquisti aggiuntivi.

“L’App Store è la piattaforma più grande e amata al mondo per i videogame. Ora con Apple Arcade, il primo servizio di gaming in abbonamento per dispositivi mobili, computer desktop e tv, i giochi faranno un salto di qualità” ha dichiarato Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Insieme ad alcuni degli sviluppatori più innovativi al mondo, stiamo lavorando alla creazione di oltre 100 giochi originali per iPhone, iPad, Mac e Apple TV. I giochi di Apple Arcade saranno adatti alle famiglie e rispetteranno la privacy degli utenti, senza pubblicità e senza acquisti in-app. Crediamo che Apple Arcade sarà accolto con entusiasmo dai gamer di ogni età.”

Tipi di Giochi

I titoli, creati da accanite software house, coprono tutti i principali generi, da azione ad avventura, da giochi di società ai rompicapi: c’è qualcosa per tutti. Ecco un assaggio dei titoli migliori:





“Ballistic Baseball” di Gameloft è un gioco arcade di baseball ricco di azione, dove lanciatore e battitore potranno affrontarsi in avvincenti sfide multiplayer testa a testa.

In “ChuChu Rocket! Universe” , Sega lancia gli amati ChuChu in un universo di strani e meravigliosi pianeti, con oltre 100 rompicapi ed enigmi tutti da risolvere.

— In “Exit the Gungeon” di Devolver, i giocatori devono fuggire da una prigione che sta per crollare, affrontando ostacoli e nemici sempre più pericolosi.

“Overland” di Finji è un’avventura post-apocalittica “on the road”, in cui i giocatori dovranno vedersela con temibili creature, salvare gli altri viaggiatori e cercare provviste per sopravvivere.

“PAC-MAN PARTY ROYALE” di Bandai Namco è un’innovativa esperienza arcade con una modalità Battle a quattro giocatori in cui un solo PAC-MAN sopravvivrà.

In “Rayman Mini” di Ubisoft, Rayman è diventato piccolo piccolo come una formica! I giocatori potranno usare insetti, funghi e piante per attraversare lo strano mondo il più velocemente possibile o riprovare e riprovare finché non raggiungeranno il punteggio perfetto.

“Skate City” di Snowman racchiude l’anima e il cuore dello street skating e integra controlli multi-touch.

“Steven Universe: Unleash the Light” è un originale Cartoon Network, scritto in collaborazione con Rebecca Sugar, dove gli utenti scelgono i loro personaggi preferiti, sbloccano nuove abilità e si travestono con buffi costumi nel miglior gioco di ruolo per piattaforma mobile.

“Super Impossible Road” di Rogue Games è un gioco di guida futuristico e ad alto tasso di adrenalina, dove gli utenti affrontano curve e tornanti su tracciati che attraversano splendidi scenari galattici.

“The Bradwell Conspiracy” di Bossa è un gioco d’avventura stilizzato a metà strada tra il thriller e la teoria del complotto, con una chiara vena umoristica.



Lancio e Costo

Apple Arcade è stato reso ufficialmente disponibile lo scorso 19 settembre 2019 in oltre 150 paesi del mondo, compresa l'Italia, sugli App Store di iOS, macOS e tvOS. Il prezzo dell'abbonamento mnesile nel nostro paese è pari a 4,99€ al mese; quello annuale invece è di 49,99€. Il primo mese di prova è gratuito.

Apple Arcade: Giochi Disponibili

Qui di seguito, trovate l'elenco completo di tutti i giochi disponibili al momento del lancio, più quelli aggiunti in un secondo momento:



Assemble With Care (usTwo)

Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

Grindstone (Capybara Games)

WHAT THE GOLF? (The Label)

Card of Darkness (Zach Gage)

LEGO Brawls (LEGO)

Patterned (Borderleap)

Stellar Commanders (Blindflug Studios)

Where Cards Fall (Snowman)

Overland (Finji)

Exit the Gungeon (Devolver Digital)

Rayman Mini (Ubisoft)

Spaceland (Tortuga Team)

Agent Intercept (PikPok)

Punch Planet (Block Zero Games)

Sneaky Sasquatch (Rac7 Games)

Operator 41 (Shifty Eye Games)

Frogger in Toy Town (Konami)

Red Reign (Ninja Kiwi)

Various Daylife (Square Enix)

Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

Don't Bug Me! (Frosty Pop)

Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros)

King's League II (Kurechii)

Explottens (Werplay Priv.)

Spelldrifter (Free Range Games)

The Get Out Kids (Frosty Pop)

Spek. (Rac7 Games)

Way of the Turtle (Illusion Labs)

Lifeslide (Block Zero Games)

Neo Cab (Surprise Attack Games)

Skate City (Snowman)

Tint. (Lykke Studios)

The Enchanted World (Noodlecake Studios)

Over the Alps (Stave Studios)

Hot Lava (Klei Entertainment)

The Pinball Wizard (Frosty Pop)

Shinsekai Into the Depths (Capcom)

Word Laces (Minimega)

Dear Reader (Local No. 12)

Projection: First Light (Blowfish Studios)

ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

Big Time Sports (Frosty Pop)

Tangle Tower (SFB Games)

Dread Nautical (Zen Studios)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Bleak Sword (Devolver Digital)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna)

Dead End Job (Headup)

Cat Quest II (The Gentlebros)

Dodo Peak (Moving Pieces)

Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

Speed Demons (Radiangames)



A distanza di oltre due mesi dal giorno del lancio, Apple Arcade si è guadagnato nuovi titoli, superando così l'ambìto traguardo dei 100 giochi a catalogo:

Aggiunti il 14 ottobre:





Decoherence (Efecto Studios): Gioco di strategia che consiste nella costruzione di robot per arrivare alla vittoria della guerra

INMOST (Chucklefish): Un puzzle platformer d'atmosfera, con una bella storia interconnessa che permette di impersonare fino a 3 diversi giocatori legati dallo stesso destino.

Mind Symphony (Rogue Games): Un classico shoot-'em-up game a passo rapido; in alternativa propone una modalità relax con musiche molto piacevoli.

ShockRods (Stainless Games): Un arena shooter con le macchine in cui si spara agli avversari, si raggiunge obiettivi e si ruba la bandiera avversaria.

Stela (SkyBox Labs): Un platformer d'atmosfera molto cinematografica vissuta attraverso gli occhi di un ragazzo che vive gli ultimi giorni di una misteriosa, antica civiltà.



Aggiungi il 28 ottobre:





Fallen Knight (FairPlay Studios): Un simpatico action platformer a scorrimento laterale neo-classico.

Hogwash (Bossa Studios): Un simpatico gioco campagnolo ambientato in una fattoria. Liberate gli altri maialini e fuggite.

Chapter One (Kunabi Brother): Gioco di fuga in stile getaway dalla grafica ipnotica e avvincente.

Tales of Memo (Tendays Studio): classico puzzler in cui dovete sconfiggere il nemico con ingegno e capacità strategiche.

Yaga (Versus Evil): Classico gioco di ruolo con una storia di sottofondo da leggenda popolare. Mondi da scoprire e nemici da abbattere lungo il percorso.



Aggiunti l'8 novembre: