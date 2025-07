Apple Arcade: nuovi giochi esclusivi in arrivo ad agosto, da Play-Doh World a Worms Across Worlds

Se siete alla ricerca di una ventata di novità nel mondo del gaming mobile, preparatevi: il 7 agosto segnerà una data importante per tutti gli appassionati di Apple Arcade. Il servizio di giochi in abbonamento di casa Apple si arricchisce con l’arrivo di quattro giochi esclusivi, pronti a conquistare utenti di ogni età e gusto, senza pubblicità e senza acquisti in-app, per un’esperienza davvero premium. Un’offerta che, ancora una volta, conferma la strategia di Cupertino: investire sulla qualità, sulla varietà e su titoli capaci di sorprendere, coinvolgere e, perché no, far sorridere anche il pubblico più esigente.

Il primo titolo che spicca nella nuova lineup è Play Doh World, sviluppato da Scary Beasties, che porta sullo schermo la celebre pasta modellabile. Un gioco pensato per liberare la creatività, in cui grandi e piccini potranno dare vita a personaggi bizzarri, animali fantastici e acconciature stravaganti in un ambiente digitale sicuro e coloratissimo. Qui la fantasia non ha confini: la fisicità della pasta Play-Doh viene ripensata in chiave digitale, offrendo un’esperienza che stimola la manualità e la curiosità, senza mai dimenticare il divertimento. Un vero toccasana per chi cerca un momento di relax creativo o vuole coinvolgere tutta la famiglia in un’attività interattiva, dove la parola d’ordine è sperimentare.

Ma Apple Arcade non dimentica certo gli amanti della strategia pura. Ecco allora che Worms Across Worlds fa il suo debutto come nuovo capitolo della storica saga firmata Team17 e Behaviour Interactive. Gli iconici vermi guerrieri sono pronti a tuffarsi in un’avventura che attraversa ben cinque dimensioni diverse, mantenendo intatto il classico gameplay a turni che ha reso celebre la serie. La novità? Una modalità multiplayer che permette di sfidare fino a quattro squadre contemporaneamente, per battaglie ancora più epiche e imprevedibili. La parola chiave qui è competizione: che siate veterani della serie o nuovi arrivati, ogni partita sarà una sorpresa, grazie a mappe dinamiche e colpi di scena garantiti.

Per chi predilige il piacere degli enigmi e la sfida mentale, la risposta arriva da Let’s Go Mightycat di PONOS Corporation. In questo puzzle game coloratissimo, un gatto comune si trasforma in un vero e proprio eroe galattico, chiamato a risolvere enigmi sempre più complessi in mondi alieni ricchi di dettagli e sorprese. La progressione del gioco premia la logica e la capacità di osservazione, offrendo un’esperienza tanto accessibile quanto profonda, perfetta per brevi sessioni di gioco o per maratone di ragionamento puro. La grafica vivace e la colonna sonora coinvolgente completano un quadro che saprà catturare anche i giocatori più esigenti.

A chiudere il poker di novità c’è Everybody Shogi di AltPlus Inc., una reinterpretazione moderna degli scacchi giapponesi. Il titolo si distingue per una grafica accattivante, controlli intuitivi e una modalità multiplayer cross-device che consente di sfidare amici e avversari su qualsiasi dispositivo compatibile. Che siate esperti di shogi o semplici curiosi, qui troverete un mix perfetto di tradizione e innovazione, con un’interfaccia che rende ogni partita immediata e coinvolgente. L’obiettivo? Diventare maestri di strategia, affinando le proprie mosse partita dopo partita.

Tutti questi nuovi giochi saranno disponibili senza costi aggiuntivi per chi ha un abbonamento Apple Arcade, il servizio che per 6,99 euro al mese offre accesso illimitato a oltre 200 titoli, aggiornati regolarmente e privi di pubblicità. Da non sottovalutare la possibilità di condividere l’abbonamento con altre cinque persone tramite la funzione “In famiglia”, una soluzione ideale per chi vuole risparmiare e godere di una libreria condivisa su più dispositivi. E per i nuovi utenti, resta attiva la prova gratuita di un mese, mentre chi acquista un nuovo dispositivo Apple potrà approfittare di ben tre mesi di accesso incluso.

L’offerta di Apple Arcade si integra perfettamente anche con Apple One, il pacchetto che riunisce i principali servizi Apple – tra cui iCloud, Apple Music e Apple TV+ – in un’unica sottoscrizione, ideale per chi desidera semplificare la gestione degli abbonamenti e ottenere il massimo dall’ecosistema Apple. Non meno importante è la compatibilità dei giochi, che possono essere fruiti su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e, per i titoli supportati, anche su Apple Vision Pro. Un’attenzione alla versatilità che permette di giocare ovunque e in qualsiasi momento, senza limiti di piattaforma.

In definitiva, l’arrivo di questi quattro nuovi titoli conferma ancora una volta la capacità di Apple Arcade di reinventarsi e sorprendere, puntando su giochi esclusivi e su un’esperienza utente senza compromessi. Che siate creativi in cerca di ispirazione, strateghi pronti alla sfida, appassionati di puzzle o fan delle tradizioni orientali, il catalogo si arricchisce di nuove opportunità tutte da scoprire. Non resta che prepararsi: il divertimento, ancora una volta, è a portata di tap.