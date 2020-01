iOS 13, scoprire quanto tempo passate su ogni singola app

Di Giacomo Martiradonna venerdì 10 gennaio 2020

iPhone e iPad vi dicono quanto tempo passate su ogni singola applicazione. Ciò consente di evitare gli abusi, e soprattutto di tenere sotto controllo la cosiddetta "dipendenza tecnologica."



Aggiornamento del 10 gennaio 2020

Tra le tante novità di iOS 12 e iOS 13, ce n'è una che farà felici soprattutto i genitori (che ora hanno i mezzi per controllare gli abusi tecnologici dei figli) e gli utenti affetti da dipendenza patologica da smartphone. Parliamo di Tempo di Utilizzo e permette di verificare quanto tempo passiamo con gli occhi incollati sullo schermo di iPhone, e dunque ridurne l'uso nell'eventualità di eccessi.

Per sapere quanto tempo passate su ogni app, seguite questi passaggi:





Aprite Impostazioni



Scorrete l'elenco fino a raggiungere e toccare la voce Tempo di utilizzo



A vostra disposizione grafici, medie e categorie di app più utilizzate



Toccando la voce "Tempo di utilizzo" avrete l'esatta misura del tempo passato con gli occhi effettivamente sullo schermo, il numero di attivazioni del display (qui avviene ben 199 volte al giorno!), il numero delle notifiche ricevute le app più utilizzate. Se invece aprite Impostazioni > Batteria, avrete anche l'impatto sulla batteria delle singole app.

Per conoscere nel dettaglio tutte le funzionalità a vostra disposizione (e per scoprire come barare sulle restrizioni), vi rimandiamo al nostro post di approfondimento sulla funzionalità Tempo di Utilizzo. E ora che avete accesso a questi dati, fatene buon uso.