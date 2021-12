Aerial, gli spettacolari screensaver di Apple TV anche su Mac

16 Dicembre 2021

In queste ore, Apple ha introdotto nuovi screensaver animati per Apple TV. Ecco come averli, gratis, anche su Mac.

Una delle nuove caratteristiche minori più pregevoli di Apple TV sono senza dubbio gli spettacolari salvaschermo che Apple ha instillato nell’OS. Si tratta di vedute aeree di alcuni dei luoghi più suggestivi del pianeta, registrati in altissima risoluzione e con una fluidità ipnotica. Tra le location scelte c’è New York, San Francisco, le Hawaii, la Cina e Londra, di giorno e di notte, ma anche i video immortalati dagli astronauti NASA a bordo dell’International Space Station e molto altro. Con l’introduzione di tvOS 15.2, poi, la mela ha lanciato un bundle di altri 9 screensaver ad alta risoluzione dedicati alla Scozia, all’isola di Skye, a Loch Moidart, e all’Islanda. Tutta questa bellezza, dunque, non può resterà circoscritta ad Apple TV: grazie ad Aerial, potete installarla anche sul Mac di casa, e godervi così lo spettacolo. L’app è gratuita, e supporta parecchie cosette, tipo il calcolo delle coordinate del Mac per mostrare solo le riprese coerenti con l’ora locale, il fading della luminosità del display e molto altro. Installazione ScreenSaver Apple TV su Mac Per procedere al download e all’installazione non dovete far altro che seguire questi pochi e semplici passaggi. Guarda la galleria: Aerial – ScreenSaver Apple TV su Mac Scaricate Aerial Companion da questa pagina Web.

Aerial Companion da questa pagina Web. Fate doppio clic sul file dmg per aprirlo, quindi trascinate l’app Aerial Companion nella cartella Applicazioni

per aprirlo, quindi trascinate l’app Aerial Companion nella cartella Applicazioni Fate doppio clic sull’app Aerial Companion nella cartella Applicazioni e rispondete positivamente agli avvisi di sicurezza

nella cartella Applicazioni e rispondete positivamente agli avvisi di sicurezza L’app caricherà una piccola icona in alto a destra, nella Barra dei Menu. Fateci clic sopra e selezionate “Plug-in not installed Install Now”

Per configurare il salvaschermo, aprite Impostazioni → Scrivania e Salvaschermo → Aerial → Opzioni Salvaschermo e seguite le istruzioni di configurazione (noi abbiamo impostato 4K HDR). A meno che non scegliate la gestione manuale o il salvataggio dei flussi video sul Mac, tutti i salvaschermo sono scaricati in streaming direttamente dai server Apple. Ciò significa che non verrà occupato spazio su disco. E ora, rilassatevi, stappate una birra e godetevi lo spettacolo. Buon divertimento.